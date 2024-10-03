Замминистра обороны Украины обвинил Запад в инфантилизме

Александр Балануца высказался подобным образом из-за отказа в передаче Киеву дальнобойного оружия

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны Украины Александр Балануца назвал представителей стран Запада инфантильными за то, что они отказываются передавать Киеву дальнобойное оружие, а также обеспечивать воздушную защиту страны.

"Иногда мне кажется, что коллективный Запад до определенной степени полон инфантилизма и неких идей. Должны ли мы задавать вопрос, имеет ли Украина право делать то или это?" - сказал он, выступая на Варшавском форуме по безопасности.

Балануца отметил, что Запад сомневается в возможности нанесения ударов по территории России дальнобойным оружием и праве Украины на вступление в НАТО. "Для многих людей ничего не изменилось после февраля 2022 года", - признал он.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил власти в Киеве в отсутствии благодарности за военную помощь из Варшавы. По его словам, на Украине "нет памяти об этой помощи".