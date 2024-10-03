РКЦ "Прогресс" намерен запустить двухтысячную ракету семейства Р-7 до конца года

При этом космодром для запуска еще не определен

САМАРА, 2 октября. /ТАСС/. Ракетно-космический центр "Прогресс" (РКЦ, входит в Роскосмос) "абсолютно точно" запустит до конца этого года двухтысячную ракету семейства Р-7. Об этом заявил генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов.

Р-7 - семейство советских и российских ракет-носителей. Носители этого семейства эксплуатируются с 1957 года - благодаря ним совершены все пилотируемые пуски в истории отечественной космонавтики. На данный момент в эксплуатации находятся модификации "Союз-2.1а" (для пилотируемых пусков), "Союз-2.1б" и "Союз-2.1в".

"В четвертом квартале этого года, то есть до 31 декабря, мы абсолютно точно запустим двухтысячную ракету типа Р-7", - сказал Баранов в приветственном слове на III Отраслевой научно-практической конференции "Созвездие Роскосмоса: траектория науки", которая проходит в Самарском университете имени Королева.

По его словам, космодром, с которого произойдет двухтысячный пуск, пока не определен. "Это может быть Плесецк, Восточный или Байконур, но абсолютно точно, что это произойдет в этом году", - добавил Баранов.

Ранее в среду первый замглавы предприятия Равиль Ахметов заявил, что до конца года с космодромов России стартуют пять "Союзов-2".