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ТАСС

РКЦ "Прогресс" намерен запустить двухтысячную ракету семейства Р-7 до конца года

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Ракета «Союз-2.1а» на стартовом столе
Ракета «Союз-2.1а» на стартовом столе.
Источник изображения: РИА Новости

При этом космодром для запуска еще не определен

САМАРА, 2 октября. /ТАСС/. Ракетно-космический центр "Прогресс" (РКЦ, входит в Роскосмос) "абсолютно точно" запустит до конца этого года двухтысячную ракету семейства Р-7. Об этом заявил генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов.

Р-7 - семейство советских и российских ракет-носителей. Носители этого семейства эксплуатируются с 1957 года - благодаря ним совершены все пилотируемые пуски в истории отечественной космонавтики. На данный момент в эксплуатации находятся модификации "Союз-2.1а" (для пилотируемых пусков), "Союз-2.1б" и "Союз-2.1в".

"В четвертом квартале этого года, то есть до 31 декабря, мы абсолютно точно запустим двухтысячную ракету типа Р-7", - сказал Баранов в приветственном слове на III Отраслевой научно-практической конференции "Созвездие Роскосмоса: траектория науки", которая проходит в Самарском университете имени Королева.

По его словам, космодром, с которого произойдет двухтысячный пуск, пока не определен. "Это может быть Плесецк, Восточный или Байконур, но абсолютно точно, что это произойдет в этом году", - добавил Баранов.

Ранее в среду первый замглавы предприятия Равиль Ахметов заявил, что до конца года с космодромов России стартуют пять "Союзов-2". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Байконур
Плесецк
Союз-2 РН
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