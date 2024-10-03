Войти
Lenta.ru

Южная Корея представила «ракету-монстра» на параде

211
0
0
Kim Jae-Hwan / Globallookpress.com
Kim Jae-Hwan / Globallookpress.com.

Южная Корея представила новую баллистическую ракету Hyunmoo-5 на параде

Южная Корея представила новейшую баллистическую ракету Hyunmoo-5 в ходе парада в честь Дня вооруженных сил республики. Об этом сообщает Army Recognition.

«Описываемая Сеулом как оружие возмездия, направленное на противодействие угрозам со стороны Северной Кореи, ракета Hyunmoo-5 (прозванная из-за своих возможностей "ракетой-монстром") способна нести одну из самых больших в мире обычных боеголовок весом до девяти тонн», — пишет издание.

Отмечается, что боевая часть ракеты способна проникать в укрепленные бункеры и глубокие туннели, вызывая разрушительный эффект, сравнимый с применением ядерного оружия.

Hyunmoo-5 весом 36 тонн летит по «приподнятой траектории», проходя экзосферу перед спуском к цели на скорости, в десять раз превышающей скорость звука. В ракетном комплексе на колесном шасси реализовали систему холодного пуска со сжатым газом для вывода ракеты из пускового контейнера до старта двигателей. Это снижает возможные повреждения пусковой установки.

Считается, что дальность полета Hyunmoo-5 — более 3000 километров. Стратегическое командование Южной Кореи планирует получить более 200 ракет.

В феврале прошлого года управление оборонных разработок Южной Кореи сообщило о планируемом испытательном запуске Hyunmoo-5.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Продукция
Hyunmoo
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 05:23
  • 2
Маск предрек в будущем масштабные битвы роев дронов
  • 03.10 05:21
  • 106
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 03.10 05:19
  • 613
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.10 02:03
  • 5068
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.10 01:26
  • 124
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.10 17:48
  • 2
Танк и не иначе: как работают модернизированные Т-80 на донецком направлении
  • 02.10 15:44
  • 0
Учения дежурных сил НАТО «Ramstein Alloy 24-3» – вершина айсберга
  • 02.10 14:50
  • 0
Чернобыльская АЭС: игра на грани фола
  • 02.10 12:47
  • 1
В Минобороны озвучили характеристики одного из самых востребованных боевых вертолетов
  • 02.10 11:50
  • 2
РФ выразила сожаление, что российским космонавтам не дали визы в Нидерландах
  • 02.10 09:30
  • 1
В Сухопутные войска РФ планируют поставить более 6 тыс. образцов новой техники
  • 02.10 09:11
  • 2
Создаваемая с учетом СВО БМП "Манул" станет очень опасным "зверем"
  • 01.10 19:57
  • 4
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 01.10 16:32
  • 0
Силовики – полякам: защити себя сам
  • 01.10 08:42
  • 1
О роли проекта 22350(М)