Южная Корея представила «ракету-монстра» на параде

Южная Корея представила новую баллистическую ракету Hyunmoo-5 на параде

Южная Корея представила новейшую баллистическую ракету Hyunmoo-5 в ходе парада в честь Дня вооруженных сил республики. Об этом сообщает Army Recognition.

«Описываемая Сеулом как оружие возмездия, направленное на противодействие угрозам со стороны Северной Кореи, ракета Hyunmoo-5 (прозванная из-за своих возможностей "ракетой-монстром") способна нести одну из самых больших в мире обычных боеголовок весом до девяти тонн», — пишет издание.

Отмечается, что боевая часть ракеты способна проникать в укрепленные бункеры и глубокие туннели, вызывая разрушительный эффект, сравнимый с применением ядерного оружия.

Hyunmoo-5 весом 36 тонн летит по «приподнятой траектории», проходя экзосферу перед спуском к цели на скорости, в десять раз превышающей скорость звука. В ракетном комплексе на колесном шасси реализовали систему холодного пуска со сжатым газом для вывода ракеты из пускового контейнера до старта двигателей. Это снижает возможные повреждения пусковой установки.

Считается, что дальность полета Hyunmoo-5 — более 3000 километров. Стратегическое командование Южной Кореи планирует получить более 200 ракет.

В феврале прошлого года управление оборонных разработок Южной Кореи сообщило о планируемом испытательном запуске Hyunmoo-5.