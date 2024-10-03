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Военное обозрение

Армия США закупает неназванное количество пулемётов M60 для «иностранного союзника»

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Источник изображения: topwar.ru

Армия США (Сухопутные войска) закупает пулемёты М60, практически снятые с вооружения и уже не используемые американскими военными из-за недостаточной надёжности. Тем не менее заключён контракт на поставку неназванного количества данных пулемётов. Об этом сообщает The War Zone.

По данным издания, армия США заключила контракт с компанией U.S. Ordnance на проставку пулемётов М60 в модификациях M60E6 и M60E4, а также комплектов для переоборудования более ранних моделей М60 в более современные. Сумма контракта составляет 15 млн долларов, сроки поставки не раскрываются. При этом конечный получатель пулемётов не указан, но уточняется, что это не американская армия. Возможно, что это может быть Украина.

Ранее в этом году служба объявила о своей заинтересованности в покупке этого оружия, которое американские военные в основном перестали использовать десятилетия назад, но, как ни странно, умолчала о том, для кого и почему. Это оружие может быть предназначено для иностранного союзника или партнера, такого как Украина.

— сообщает издание.

Предполагается, что новые и переоборудованные пулемёты войдут в очередной пакет военной помощи Киеву, который готовит администрация Байдена. На складах Пентагона имеется множество старых пулемётов М60, которые после переоборудования превратятся в мощное оружие.

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Страны
США
Украина
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