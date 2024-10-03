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Военное обозрение

«ФАБ-3000, ФАБ-5000 или ОДАБ-9000»: в сети гадают, чем ВС РФ ударили по укрепрайону ВСУ в Волчанске

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Источник изображения: topwar.ru

Российские военные нанесли мощный удар по укрепрайону ВСУ в городе Волчанске Харьковской области. Взрыв был такой силы, что даже военные специалисты сейчас задаются вопросом «А что это было?». Большинство экспертов склонны полагать, что удар был нанесен вакуумной авиабомбой ОДАБ-9000, но тут, как говорится, есть нюанс.

До недавнего времени самым мощным российским авиационным боеприпасом, применяемым в зоне проведения специальной военной операции, считалась авиационная бомба ФАБ-3000. Российским конструкторам удалось разработать для нее универсальный модуль планирования и коррекции, который позволил атаковать хорошо укрепленные объекты ВСУ с большого расстояния и со снайперской точностью. Хотя первые случаи применения этого боеприпаса показали незначительное отклонение бомбы от цели, впоследствии УМПК для ФАБ-3000 был, что называется, доведен до ума.

Источник изображения: topwar.ru

Однако на опубликованных в Сети кадрах удара по Волчанску зафиксирован взрыв такой силы, что в сети говорят о применении значительно более мощной, чем ФАБ-3000, авиабомбы. Но объяснять, как такое стало возможным, никто не берется.

Дело в том, что еще некоторое время назад российские конструкторы заявили о нецелесообразности оснащения универсальным модулем планирования и коррекции авиационных боеприпасов ФАБ-5000. Об этом предельно четко заявил глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

Нет, не будет оснащаться

– подчеркнул он, отвечая на вопрос о вероятности оснащения УМПК авиационной бомбы ФАБ-5000.

В случае же с ударом по укрепрайону ВСУ в Волчанске некоторые вообще ведут речь о применении ОДАБ-9000 – авиационной вакуумной бомбы повышенной мощности. Значит ли это, что конструкторы передумали и все же оснастили, или же специалистам просто показалось? Или же бомбардировка осуществлялась сбросом непосредственно над городом? Если, конечно, речь вообще об авиабомбе.

В любом случае стоит отметить, что эффект от этого удара по противнику в Волчанске оказался впечатляющим.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Б-90
ФАБ-500
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Обносов Борис
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