Медведчук посоветовал украинцам выбирать не президента, а свой путь развития

Власти в Киеве и их кураторы на Западе могут устроить "выборы", чтобы легитимизировать власть действующего президента Владимира Зеленского или даже заменить его на более удобную фигуру, считает глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Нынешние власти в Киеве и их кураторы на Западе могут устроить "выборы" на Украине, чтобы легитимизировать власть действующего президента Владимира Зеленского или даже заменить его на более удобную фигуру, однако никакого реального выбора у украинцев при этом не будет. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, отметив, что народу нужно выбирать свое будущее и свой путь.

"Украинцам надо думать о своем будущем и выбирать не президента, а путь, по которому идти к созданию нормальных условий жизни, как это сделали жители Украины в Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях. Другого пути нет", - написал Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Он пояснил, что нынешние власти Украины продали суверенитет и государственность страны. "Украинцам на выборах, если они будут, дадут выбор исключительно между отставными клоунами и действующими фриками, что никак не будет отражать воли народа", - подчеркнул политик.

Медведчук поясняет, что выборы сейчас - это единственная возможность "отмыть" режим Зеленского. При этом он сам уже надоел коллективному Западу, там рассматривают возможность заменить его и готовят нескольких кандидатов. Однако, отмечает политик, тех, кто выступает за мир и разрядку, до выборов на Украине не допустят, так как выборы нужны вовсе не для того, чтобы кто-то услышал волю украинского народа.

Слухи о подготовке к выборам на Украине

30 сентября депутат Верховной рады Оксана Савчук обратила внимание, что Центризбирком Украины недавно издал постановление по упорядочиванию избирательных участков, что может свидетельствовать о начале подготовки к выборам. После часть экспертов заявили, что это всего лишь рутинная работа ведомства, однако вопрос о возможности проведения выборов вновь был поднят.

После того как прошли все сроки проведения парламентских и президентских выборов, на невозможности организации которых в условиях военного положения настаивают власти Украины, казалось, что эта тема отошла на второй план. Однако 19 сентября агентство РБК-Украина со ссылкой на свои источники написало, что Вашингтон "прямо говорит" Киеву о необходимости готовиться к выборам в следующем году, возможно, уже в конце следующей весны. Недавно депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что замглавы офиса президента Виктор Микита обсуждал эту тему с председателями региональных организаций пропрезидентской партии "Слуга народа". Депутат не уточнил, идет ли речь о парламентских или президентских выборах.

Очередные парламентские выборы должны были пройти в конце октября прошлого года, а выборы президента - в марте текущего года. В этой ситуации в стране периодически поднимается вопрос легитимности действующей власти, так как по конституции полномочия Зеленского истекли в ночь на 21 мая. Многие эксперты отмечают, что в случае введения военного положения продлеваются полномочия только Верховной рады, но не главы государства. Однако Зеленский утверждает, что вопрос легитимности его не беспокоит.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает решение собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал Путин, это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".