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ТАСС

РКЦ "Прогресс" отрабатывает посадку первой ступени ракеты "Амур-СПГ"

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РН «Амур-СПГ»
РН «Амур-СПГ».
Источник изображения: Wikimedia Commons

Специально для этого создано отдельное проектное бюро, отметил первый замглавы предприятия Равиль Ахметов

САМАРА, 2 октября. /ТАСС/. Ракетно-космический центр "Прогресс" (РКЦ, входит в Роскосмос) на данный момент активно ведет создание многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ". В частности, идут эксперименты, связанные с посадкой первой ступени, сообщил журналистам первый замглавы предприятия Равиль Ахметов.

"Мы к созданию ракеты "Амур-СПГ" уже приступили - вовсю ее разрабатываем. Создан коллектив, создано проектное бюро отдельное специально для этого. Сейчас идет проработка всех вопросов, в том числе экспериментов, связанных с посадкой первой ступени. Идет отработка", - сказал он.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. 10 марта 2023 года госкорпорация объявила о продолжении разработки многоразовой метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ", техническое проектирование планируется завершить до 2024 года.

В апреле гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что многоразовая ракета "Амур-СПГ" сможет использоваться в несколько раз больше, чем ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. По словам на тот момент вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, ее пуск запланирован на 2030 год.

Как рассказал в интервью ТАСС гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) Николай Нестечук, техпроектирование стартового комплекса "Амура-СПГ" планируется закончить в ноябре - он может расположиться рядом с пусковой площадкой "Ангары". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
SpaceX
Минпромторг РФ
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Проекты
2020-й год
Falcon РН
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