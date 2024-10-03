Минобороны предложило внести изменения в форму офицеров ВМФ

Предлагается ввести черные парадно-выходные тужурки "с шитьем 5% золочения на воротнике" для высших офицеров, а также вернуть выдачу пилоток черного цвета с белыми кантами для офицеров, мичманов и прапорщиков

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Минобороны России высказалось за внесение изменений в военную форму офицеров Военно-морского флота, говорится в проекте указа министерства.

Согласно опубликованным данным, предлагается ввести черные парадно-выходные тужурки "с шитьем 5% золочения на воротнике" для высших офицеров, а также вернуть выдачу пилоток черного цвета с кантами белого цвета для офицеров, мичманов и прапорщиков.

Выдача пилоток была прекращена в 2022 году.