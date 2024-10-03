КСИР Ирана впервые использовал гиперзвуковые ракеты при атаке на Израиль

ЦАМТО, 2 октября. Корпус стражей исламской революции (КСИР) впервые применил гиперзвуковые ракеты Fattah для уничтожения систем ПВО/ПРО Израиля.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило иранское агентство IRIB.

Иранское агентство утверждает, что ракеты Fattah были успешно применены против комплексов ПВО "Хец-2" и "Хец-3", входящих в эшелонированную систему ПВО/ПРО Израиля.

Как заявил начальник Генштаба вооруженных сил исламской республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери, КСИР Ирана в ходе ракетного удара по Израилю поразил две базы ВВС, а также штаб-квартиру израильской разведывательной службы "Моссад".

"У нас была возможность атаковать экономическую инфраструктуру Израиля, но мы атаковали только военные базы. Сегодня вечером (1 октября) мы провели удары по штаб-квартире "Моссада", авиабазе Наватим и Хацрим, также были произведены удары по стратегическим радарам и центрам концентрации израильской бронетехники", – приводит иранское государственное агентство Tasnim слова М.Багери.

Во вторник вечером израильские военные сообщили о запуске ракет со стороны Ирана. Как заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, речь идет примерно о 180 ракетах, большинство из которых, по его утверждению, были перехвачены. Он также пообещал, что ЦАХАЛ ответит любому, кто причинит вред Израилю.

При этом иранское агентство Fars передает, что как минимум 80 проц. выпущенных ракет поразили цели на территории Израиля, отмечает "РИА Новости".

Как сообщили в руководстве КСИР, атака на Израиль 1 октября стала ответом на смерть генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.

Иранские СМИ утверждают, что в результате ракетных ударов были уничтожены израильская база Неватим, более 20 самолетов F-35 и три базы рядом с Тель-Авивом.

В свою очередь, ЦАХАЛ заявила, что ущерб от авиаударов Ирана минимален и не повлиял на боеспособность ВВС страны.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил о завершении акции Ирана против Израиля. Новые провокации Тель-Авива вызовут еще более жесткий ответ, подчеркнул он.

"В случае прямого вмешательства поддерживающих Израиль стран, в том числе США, в его агрессию против Ирана, одновременно их базы и интересы в регионе Ближнего Востока столкнутся с мощным нападением вооруженных сил Исламской Республики Иран", – цитирует иранское государственное агентство Tasnim заявление генштаба ВС Ирана.