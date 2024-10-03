Минобороны Дании подписало контракт на закупку башенных модулей Skyranger 30

ЦАМТО, 2 октября. Организация оборонных закупок и МТО МО Дании (DALO) подписала c Rheinmetall Air Defense контракт на поставку ВС страны 16 башенных зенитных систем Skyranger 30 и боеприпасов для них.

Как заявлено, по условиям соглашения между DALO и Rheinmetall, точная стоимость систем Skyranger является коммерческой тайной, но она составляет трехзначное число в миллионах евро. Стоимость заказанных боеприпасов оценивается двузначным числом в миллионах евро.

Контракт также включает поставку дополнительного оборудования для интеграции модулей на шасси с колесной формулой 8x8.

Соглашение с Rheinmetall предусматривает начальную поставку четырех башен к концу 2026 года. По результатам их испытаний планируется приступить к серийному производству и поставить оставшиеся изделия в течение 2027 и 2028 годов.

Приобретение Skyranger реализуется в рамках проекта создания системы противовоздушной обороной ближнего действия бригадного звена. Выбор в пользу закупки Skyranger 30 был сделан по результатам оценки, совместно проведенной специалистами DALO и Вооруженных сил Дании. Приобретаемые башенные системы будут интегрированы на шасси бронированной машины "Пиранья-5" с колесной формулой 8х8. Башня Skyranger будет вооружена 30-мм автоматической пушкой и зенитными управляемыми ракетами, что позволит обеспечить защиту подразделений и командных пунктов СВ от самолетов, вертолетов и БЛА. Выбор ЗУР на текущий момент не завершен. По неофициальной информации, основным кандидатом рассматривается ракета "Мистраль" французской группы MBDA. За интеграцию всех элементов в единую систему отвечает датская компания Terma.

Как сообщал ЦАМТО, входящая в состав самоходных зенитных артиллерийских установок (ЗАУ) башенная система Skyranger 30 представляет собой модульное и масштабируемое решение, предназначенное для противодействия маловысотным воздушным угрозам. В состав вооружения системы могут входить 30-мм автоматическая пушка, зенитные управляемые ракеты ближней дальности и, в перспективе, высокоэнергетический лазер (вариант Skyranger 30 HEL). В сочетании с современным комплектом средств обнаружения Skyranger 30 позволит автономно контролировать воздушное пространство и выбирать наиболее подходящее средство поражения для нейтрализации угрозы. Система предназначена для защиты подразделений в движении и важных стационарных объектов инфраструктуры.

Центральным компонентом Skyranger 30 является автоматическая револьверная пушка KCE под боеприпас калибра 30х173 мм, обладающая высокой огневой мощью и точностью. Практическая скорострельность пушки – 200 выстр./мин, эффективная дальность стрельбы – 3 км, боекомплект – 250 боеприпасов (HEI-T, FAP, TP-T, APFSDS-T). Для повышения эффективности перехвата воздушных целей в качестве средства поражения применяются боеприпасы AHEAD (Advanced Hit Efficiecy And Destruction) с готовыми поражающими элементами и программируемым электронным взрывателем. Управляемые ракеты повышают гибкость применения системы и максимальную дальность поражения целей.

До настоящего времени ЗАУ Skyranger 30 были приобретены ВС Австрии и Германии. Установки Skyranger 30 ВС Германии будут размещены на шасси ББМ "Боксер" и дополнительно оснащены ПУ ЗУР "Стингер". Австрийская система интегрирована на шасси "Пандур EVO" и будет оснащена ЗУР "Мисталь". В декабре 2023 года Венгрия подписала с Rheinmetall контракт на разработку концепции башни Skyranger 30 для гусеничной бронемашины KF41 "Линкс".

В августе 2024 года Rheinmetall впервые продемонстрировала Skyranger 30 на шасси ББМ "Пиранья-5" во время организованной DALO выставки.