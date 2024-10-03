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РИА Новости

"Это поможет им продержаться". Чем Запад решил порадовать Украину

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Подготовка канадских танков Leopard 2 к отправке на Украину
Подготовка канадских танков Leopard 2 к отправке на Украину.
Источник изображения: © Фото : Canadian Armed Forces

Западные страны объявили о новых военных поставках Киеву

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Зеленский во время недавнего визита в США не добился двух главных целей: разрешения бить вглубь России западным оружием и официального приглашения Украины в НАТО. Тем не менее военная помощь Вашингтона и союзников продолжится — сразу несколько стран альянса объявили об очередных поставках. О том, что еще получит Киев, — в материале РИА Новости.

Восполнить потери

В конце сентября в Вашингтоне сообщили о двух новых пакетах для Украины. Первый — на 375 миллионов долларов — передадут в рамках программы Presidential Drawdown of Security Assistance (PDA), предусматривающей отправку военной техники и имущества непосредственно со складов и баз хранения армии США. Это уже 66-й по счету пакет PDA с 2021-го и 12-й — в этом году.

Из новинок — планирующая управляемая бомба AGM-154A JSOW, которую ВСУ получат в кассетном варианте. Ожидается, что она станет основным видом вооружений украинских истребителей F-16 для работы по наземным целям. Дальность полета при сбросе с большой высоты — до 130 километров. Бомба выполнена по технологии снижения радиолокационной заметности и несет кассету со 145 кумулятивно-осколочными суббоеприпасами BLU-97/B Combined Effects Bomb весом по 1,54 килограмма. JSOW предназначена в первую очередь для поражения позиций ПВО и других важных площадных целей.

Из боевой техники в этом пакете — только бронеавтомобили класса MRAP, колесные БТР M1117 и легкие бронированные машины JLTV. Очевидно, Пентагон пытается восполнить высокие потери ВСУ в этих классах техники во время операции в Курской области. Кроме того, США передадут Украине неназванное количество мостоукладчиков и несколько сторожевых катеров.

Также в 66-й пакет вошли управляемые ракеты для комплекса HIMARS, 105- и 155-миллиметровые артиллерийские выстрелы, противотанковые управляемые ракеты TOW и Javelin, одноразовые ручные гранатометы АТ4, стрелковое оружие и тактическая медицина.

Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области

Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service

Ракеты будут позже

Чуть позже в Вашингтоне объявили о выделении еще одного пакета военной помощи — объемом 2,4 миллиарда долларов, но уже в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative — USAI). В этом случае оружие только предстоит заказать у промышленности. Быстро Киев его не получит.

Это уже 21-й пакет по линии USAI с весны 2022-го. Известно, что в него вошли достаточно сложные и дорогостоящие вооружения: зенитные управляемые ракеты, высокоточное авиационное вооружение "воздух — поверхность", БПЛА и компоненты для их производства, комплексы РЭБ, безэкипажные катера, оборудование защищенной радиосвязи, оборудование и материалы для производства боеприпасов.

Тот факт, что Пентагон не передал ВСУ зенитные управляемые ракеты из своих запасов, а лишь заказал их производителю, может говорить о том, что лишних уже не осталось, а ОПК не в силах удовлетворить растущий спрос. Отправляя Украине еще больше, США поставят под угрозу собственную безопасность. Да и дорого восполнять арсеналы — одна ракета ЗРК Patriot стоит около четырех миллионов долларов.

Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight

Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea

Танки и артиллерия

Объявили о новых военных поставках и европейские союзники Киева. Особенно отличилась Германия, отгрузившая много техники: 22 танка Leopard 1A5, 22 бронемашины класса MRAP, 12 самоходных артиллерийских установок PZH 2000, пять гусеничных вездеходов BV206, один гусеничный транспортер Warthog, три зенитных установки Gepard.

В целом 22 танка — серьезная сила, хоть первый "Леопард" уже и устарел. ВСУ чаще всего используют их в качестве мобильной бронированной артиллерии для стрельбы с закрытых позиций. О поставках более современных машин речи не идет. И вряд ли пойдет: по оценкам бундесвера, из 18 отправленных ранее Leopard 2 уже уничтожены 13.

Достаточно грозно на бумаге выглядят и двенадцать 155-миллиметровых САУ PZH 2000. Однако они прибыли не для усиления артиллерийских частей, а как замена выбывшим из строя машинам. В условиях украинского конфликта PZH 2000 показала себя не самой надежной техникой — ресурса ствола не хватает для необходимой интенсивности стрельбы. В результате орудие изнашивается и приходит в негодность. Впрочем, сбрасывать эту гаубицу со счетов не стоит. Уничтожить ее удается нечасто.

Кроме того, Германия направила Украине разведывательные беспилотники VECTOR (30 единиц), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) и Hornet XR (6), а также 61 тысячу 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и миллион патронов для стрелкового оружия. Шестьдесят восемь разведывательных "крыльев" — щедрый подарок, который способен на время закрыть потребность в них на значительном участке фронта.

Украинские военнослужащие запускают беспилотник

Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Списанное — на фронт

В конце сентября министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что Украине поставят 24 истребителя F-16. Эти машины королевские ВВС списали в ходе перевооружения на F-35. Неизвестно, стоит ли радоваться украинским летчикам: самолеты были в строю по 40-45 лет. Чем техника старше, тем сложнее ее обслуживать. А F-16 — очень требовательный и капризный. И неизвестно, как эти "старички" покажут себя в воздушном бою с современными истребителями.

Списанной техникой решила поделиться и Австралия. Как отмечает газета Sydney Morning Herald, Канберра ведет переговоры с Вашингтоном о передаче Украине 59 танков Abrams M1A1, снятых с вооружения в июле. Они были куплены у американцев в 2004-м за 340 миллионов долларов. Эти машины в танковых частях австралийской армии заменят гораздо более современной и продвинутой версией M1A2 SEPv3.

Впрочем, не стоит обнадеживаться, что противнику отправляют морально и физически устаревшую технику. Она все еще способна воевать, хотя и с повышенным риском поломок. Кардинально ситуацию на фронте эти поставки не изменят, но затянуть войну способны. Что, судя по всему, Западу и нужно.

Подбитый в ходе спецоперации американский танк M1A1 Abrams

Источник изображения: © Фото из соцсетей

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