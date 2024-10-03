"Ростех" рассматривает создание беспилотного комплекса разминирования "Вепрь"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. "Ростех" рассматривает создание полностью беспилотного комплекса разминирования "Вепрь", сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Вепрь" строится на базе танка Т-90... Рассматривается также возможность создания полностью беспилотного комплекса. Опыт разработки роботизированного сапера в корпорации есть. "Высокоточные комплексы" сделали беспилотную машину гуманитарного разминирования на базе многофункционального погрузчика, и она хорошо показал себя на испытаниях", - говорится в сообщении.

Как пояснили в "Ростехе", боевая машина разминирования БМР-3МА, выходя на работу, движется в авангарде колонны и, таким образом, подвергается наибольшей опасности - не только снизу, где взрываются мины, но и сверху, откуда может прилететь ударный беспилотник или другое средство поражения. Для защиты экипажа машина оборудована повышенной защитой, в том числе динамической.

"Вепрь" разработан "Уралвагонзаводом" (входит в "Ростех") и используется в ходе СВО для очистки сельхозугодий ДНР от взрывоопасных предметов. С помощью специального трала машина, двигаясь со скоростью 5-12 километров в час, прокладывает среди мин безопасную дорогу, по ширине подходящую для прохода бронированной, гражданской и спецтехники. После работы БМР-3МА в поле выходят саперы для зачистки местности при помощи щупов и миноискателей. Взрывоопасные предметы, которые нельзя извлечь, уничтожают на месте.

Ранее "Ростех" сообщал, что его холдинг "Высокоточные комплексы" испытывает робота-сапера МГР-4 "Шмель" - инициативную разработку двух предприятий холдинга: Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ) и ВНИИ "Сигнал". Главная особенность машины - система дистанционного управления с внешними камерами и датчиками, которая позволяет проводить разминирование дистанционно, не подвергая лишнему риску саперов-спасателей.