Войти
РИА Новости

"Ростех" рассматривает создание беспилотного комплекса разминирования

196
0
0
Бронированная машина разминирования БМР-3М
Бронированная машина разминирования БМР-3М.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

"Ростех" рассматривает создание беспилотного комплекса разминирования "Вепрь"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. "Ростех" рассматривает создание полностью беспилотного комплекса разминирования "Вепрь", сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Вепрь" строится на базе танка Т-90... Рассматривается также возможность создания полностью беспилотного комплекса. Опыт разработки роботизированного сапера в корпорации есть. "Высокоточные комплексы" сделали беспилотную машину гуманитарного разминирования на базе многофункционального погрузчика, и она хорошо показал себя на испытаниях", - говорится в сообщении.

Как пояснили в "Ростехе", боевая машина разминирования БМР-3МА, выходя на работу, движется в авангарде колонны и, таким образом, подвергается наибольшей опасности - не только снизу, где взрываются мины, но и сверху, откуда может прилететь ударный беспилотник или другое средство поражения. Для защиты экипажа машина оборудована повышенной защитой, в том числе динамической.

"Вепрь" разработан "Уралвагонзаводом" (входит в "Ростех") и используется в ходе СВО для очистки сельхозугодий ДНР от взрывоопасных предметов. С помощью специального трала машина, двигаясь со скоростью 5-12 километров в час, прокладывает среди мин безопасную дорогу, по ширине подходящую для прохода бронированной, гражданской и спецтехники. После работы БМР-3МА в поле выходят саперы для зачистки местности при помощи щупов и миноискателей. Взрывоопасные предметы, которые нельзя извлечь, уничтожают на месте.

Ранее "Ростех" сообщал, что его холдинг "Высокоточные комплексы" испытывает робота-сапера МГР-4 "Шмель" - инициативную разработку двух предприятий холдинга: Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ) и ВНИИ "Сигнал". Главная особенность машины - система дистанционного управления с внешними камерами и датчиками, которая позволяет проводить разминирование дистанционно, не подвергая лишнему риску саперов-спасателей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМР-3М Вепрь
Т-90 "Владимир"
Компании
КЭМЗ
Уралвагонзавод
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 05:23
  • 2
Маск предрек в будущем масштабные битвы роев дронов
  • 03.10 05:21
  • 106
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 03.10 05:19
  • 613
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.10 02:03
  • 5068
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.10 01:26
  • 124
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.10 17:48
  • 2
Танк и не иначе: как работают модернизированные Т-80 на донецком направлении
  • 02.10 15:44
  • 0
Учения дежурных сил НАТО «Ramstein Alloy 24-3» – вершина айсберга
  • 02.10 14:50
  • 0
Чернобыльская АЭС: игра на грани фола
  • 02.10 12:47
  • 1
В Минобороны озвучили характеристики одного из самых востребованных боевых вертолетов
  • 02.10 11:50
  • 2
РФ выразила сожаление, что российским космонавтам не дали визы в Нидерландах
  • 02.10 09:30
  • 1
В Сухопутные войска РФ планируют поставить более 6 тыс. образцов новой техники
  • 02.10 09:11
  • 2
Создаваемая с учетом СВО БМП "Манул" станет очень опасным "зверем"
  • 01.10 19:57
  • 4
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 01.10 16:32
  • 0
Силовики – полякам: защити себя сам
  • 01.10 08:42
  • 1
О роли проекта 22350(М)