Морская полиция КНР впервые патрулировала Северный Ледовитый океан вместе с РФ

Управление береговой охраны Китая отметило, что усилия двух стран позволили "эффективно расширить сферу дальних океанических плаваний"

ПЕКИН, 2 октября. /ТАСС/. Корабли морской полиции Китая на днях впервые в истории выполняли патрулирование в водах Северного Ледовитого океана, осуществив миссию совместно с российскими коллегами. Об этом сообщило Управление береговой охраны (УБО) КНР.

Как уточняется на его странице в социальной сети WeChat, скоординированные усилия двух стран позволили УБО "эффективно расширить сферу дальних океанических плаваний". Кроме того, береговая охрана Китая "всесторонне проверила способность своих кораблей выполнять задачи в незнакомых акваториях".

Китайское управление также отметило, что совместное патрулирование с Россией "оказало мощную поддержку активному участию УБО в международном и региональном управлении океаном".