НАТО ринулась навстречу венчурному капиталу (Responsible Statecraft, США)

RS: инновационный фонд НАТО активно инвестирует в новые технологии и ИИ

Инвестиции инновационного фонда НАТО в ИИ и аэрокосмические технологии подрывают безопасность в мире, пишет RS. Американские венчурные компании получают прибыли на фоне конфликтов на Украине и в Газе, а создание фонда НАТО означает, что участие в этом примут и инвесторы из других стран.

Ставрула Пабст (Stavroula Pabst)

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Летом Инновационный фонд НАТО (NATO Innovation Fund, NIF), “первый в мире мульти-суверенный фонд венчурного капитала”, осуществил первые инвестиции в высокотехнологичные фирмы, включая британскую аэрокосмическую компанию Space Forge и компании ARX Robotics и Fractile по развитию искусственного интеллекта. Фонд, созданный по образцу венчурного подразделения разведывательного сообщества США IQT (In-Q-Tel), намерен сделать акцент на стимулировании инноваций в био- и космические технологии, ИИ и передовые коммуникации.

Вот что рассказали о задачах проекта председатели правления NIF Клаус Хоммельс (Klaus Hommels) и Фиона Мюррей (Fiona Murray):

“Инвестируя в новые технологии двойного назначения и внедряя их, НАТО может использовать инновационный потенциал бизнеса и свой трансатлантический кадровый резерв, одновременно противодействуя влиянию и амбициям наших стратегических конкурентов”.

Руководство фонда считает, что предрасположенность венчурного капитала к технологическим инновациям может стать козырной картой НАТО на фоне все более опасного геополитического контекста. Но подражание таким инвесторам — не лучший путь к глобальной безопасности и миру. Если судить по воинственному послужному списку американских венчурных компаний, он, скорее, грозит усилением милитаризма транcнационального масштаба.

Прорыв обороны венчурным капиталом

Сторонники Инновационного фонда НАТО предлагают венчурным компаниям взять на себя финансовые риски, которые они считают необходимыми для разработки передовых технологий в области безопасности и защиты, отстающих из-за региональных трудностей, связанных с масштабированием стартапов.

Венчурный капитал — действительно рискованный бизнес, в рамках которого инвесторы тратят большие суммы на стартапы в попытке превратить их в крупные компании. Если те в итоге выходят на открытый рынок, венчурные инвесторы могут получить доходность, которая зачастую в сотни раз превышает первоначальные вложения. Однако при внедрении в сферу обороны стремление венчурных капиталистов к такого рода отдаче отодвигает этику на второй план в пользу привлечения основного клиента — правительств — к заключению важных для бизнеса контрактов, а это, в свою очередь, усиливает милитаристские настроения.

Американские венчурные капиталисты, способные перенести высокий процент неудач соответствующих стартапов благодаря своему колоссальному богатству, например, инвестор-миллиардер Питер Тиль (Peter Thiel) и бывший гендиректор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt), привели в мир таких крупных игроков в сфере оборонных технологий, как Anduril, Rebellion Defense и Hadrian. Одновременно они направляли все больше технологических компаний на разработку новых военных приложений для их продукции. По ходу дела эти капиталисты и поддержанные ими компании приобрели ощутимую политическую власть, начиная с финансирования успешных кампаний в Конгрессе (в том числе кампании нынешнего кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнса в Сенате два года назад) и назначения партнеров на должности в президентских администрациях и заканчивая обширной работой с органами государственной власти и получением дорогостоящих военных контрактов.

Увлечение НАТО венчурным капиталом

Американские венчурные компании, работающие в сфере оборонных технологий, получают чудовищные прибыли на фоне кровавых конфликтов на Украине, в Газе и за ее пределами; создание Инновационного фонда НАТО говорит о том, что венчурные инвесторы из других стран также хотят в этом участвовать. Однако было бы безрассудно надеяться, что и они, и создаваемые ими технологические и оборонные стартапы не попытаются манипулировать системой ради получения средств и влияния, как их американские коллеги. Пока оборонные компании все активнее лоббируют интересы чиновников ЕС в Брюсселе, поддерживаемая Тилем известная исследовательская компания OpenAI уже выступает против создания в Европейском союзе регламента для ИИ.

И хотя NIF основан НАТО и финансируется за счет взносов двух десятков ее государств-членов, технически это не фонд альянса. На своем веб-сайте он позиционирует себя как частный коммерческий венчурный фонд с разрешением на использование названия НАТО. Альянс "не инвестирует финансовые средства и не участвует в принятии [фондом]решений". Иными словами, операции фонда носят непрозрачный характер, несмотря на их вероятное влияние на потенциал НАТО в области обороны и безопасности. Как правило, механизмы финансирования НАТО и связанных с ними проектов страдают от отсутствия прозрачности из-за сложного транснационального состава и организации альянса, что, как опасается исполнительный редактор ежегодника Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) доктор Иэн Дэвис (Ian Davis), создает "потенциал для "необоснованного влияния" со стороны военно-промышленного комплекса".

В прошлом году Ингрид Лунден (Ingrid Lunden) писала в TechCrunch, что никто не знает, есть ли какие-то ограничения в отношении типов компаний, которые Фонд будет поддерживать или с которыми будет как-то иначе сотрудничать. В этом отношении не внушает доверия вопиющее отсутствие защитных механизмов у американских венчурных компаний, которые постоянно инвестируют в спорные военные технологии на базе ИИ, а именно в смертоносные беспилотники и системы наведения на цель.

Конкуренция за власть посредством венчурного капитала

Важно отметить, что Инновационный фонд НАТО был создан во имя конкуренции между великими державами. После его создания в 2022 году генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал необходимость технологического преимущества перед противниками альянса: “Страны, которые не разделяют наши ценности, такие как Россия и Китай, бросают вызов [нашему технологическому] лидерству во всем, от искусственного интеллекта до космических технологий… Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы оставаться на передних рубежах инноваций и технологий”.

В декабре 2022 года старший научный сотрудник — нерезидент Атлантического совета и бывший помощник Генерального секретаря НАТО Гедримас Еглинскас (Giedrimas Jeglinskas) даже предложил азиатским странам-союзницам создать связанные с NIF венчурные фонды в рамках совместных усилий по противодействию Китаю. Такие формулировки предполагают, что конкуренция великих держав и риторика высокотехнологичной войны, скорее всего, не улучшат, а ухудшат отношения с другими странами, особенно КНР и Россией, и усилятся, если венчурные капиталисты из Северной Атлантики получат еще больше политического влияния посредством организаций вроде Инновационного фонда НАТО.

Несмотря на обстоятельства, Фонд поддерживают 24 государства НАТО. Также с ним сотрудничает Европейский инвестиционный фонд, который работает в том числе над поддержкой ориентированных на оборону венчурных инвесторов с помощью таких мер, как Фонд оборонных инвестиций (Defense Equity Facility, DEF). Между тем, одновременные усилия по всей Северной Атлантике будут направлены на дальнейшее переплетение транснациональной обороны с технологическими гигантами. Например, натовский Катализатор оборонных инноваций для Северной Атлантики (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic, DIANA), который предложили в 2021 году и ввели в эксплуатацию в 2023-м, за последние месяцы расширился, более чем вдвое увеличив количество площадок и испытательных центров.

В дополнение к Европейскому фонду обороны с бюджетом в девять миллиардов долларов на 2021-2027 годы, ранее в этом году Евросоюз также обнародовал первую в истории европейскую стратегию оборонной промышленности по укреплению военного потенциала. Альянс отдает приоритет обретению военной мощи вместо подлинной дипломатии, а решение НАТО набрать венчурных капиталистов, нацеленных на получение прибыли, свидетельствует о том, что мир ждут неспокойные времена.