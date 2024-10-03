Сценарии третьей мировой войны (Sabah, Турция)

Sabah: Ближний Восток грозит стать местом начала третьей мировой войны

Риск третьей мировой войны растет, пишет Sabah. Толчком к началу глобального кризиса могут стать не только напряженность на Ближнем Востоке и конфликт на Украине, но и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Юго-Восточной Азии, считает автор статьи.

Ферхат Унлю (Ferhat Ünlü)

"Я не вижу риска третьей мировой войны и не хочу видеть".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 12 июля 2024 года.

"Такой риск (третьей мировой войны) существует. Мир должен серьезно отнестись к этому сценарию".

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (Hakan Fidan), 24 июня 2024 года.

"Третья мировая война, можно сказать, началась".

Бывший министр национальной обороны Турции Хулуси Акар (Hulusi Akar), 16 июля 2024 года.

Мир, особенно за последние 14 лет (за точку отсчета арабской весны можно взять 2010 год), превратился в место, где экономические, политические, культурные, разведывательные и военные конфликты стали гораздо более интенсивными.

Турция, находясь в эпицентре всех конфликтных осей, пока продолжает оставаться безопасной гаванью. В этой статье мы сосредоточимся на вопросе о том, что следует понимать под этими тремя близкими друг к другу заявлениями, отраженными в риторике первых лиц государства, начиная с президента Эрдогана, и в этой связи обратимся к сценариям мировой войны.

Чисто математически риск третьей мировой войны существует всегда, однако, когда возникает сценарий вероятности, выходящей за эти рамки и превышающей, например, десятипроцентный и постепенно двадцатипроцентный порог, нужно вести серьезную подготовку. Когда экономическая и политическая напряженность в мире сочетается с фактором искусственного интеллекта, риск превращения картины в "антиутопию", то есть мрачную реальность, есть, хотя и низкий.

Зоны риска для мировой войны

Для реалистичного рассмотрения сценариев войны необходимо изучить возможные причины напряженности и регионы с тяжелой обстановкой. Одна из причин напряженности – геополитика. В частности, обостряющаяся борьба за власть между Соединенными Штатами и странами – членами НАТО, с одной стороны, и Россией, Китаем, с другой.

Одной из возможных причин войны, если не сегодня, то в лучшем случае через 20 лет, могут стать ресурсы. Такие факторы, как уменьшение запасов воды, продовольствия, энергии, подземных богатств, могут вызвать войны из-за массовой миграции. Это также параметр, связанный с глобальным изменением климата.

Другая причина – асимметричные войны и террористические операции, которые в настоящее время широко используются многими странами для снижения вероятности третьей мировой войны и уменьшения издержек. Они тоже могут исчерпать лимит (особенно если никто не окажется победителем) и перерасти в обычный конфликт.

А если такая вероятность возникнет в течение 20 лет, какими будут возможные фронты? Если мы примем во внимание фактор Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Ближнего Востока и Ливии, то одним из таких фронтов является Северная Африка.

В краткосрочной перспективе, например, в течение года риск начала мировой войны, по оценкам крупнейших секретных служб мира, составляет максимум 15%.

Многие службы и армии прогнозируют, что в течение десяти лет этот показатель может вырасти до 25%, а в ближайшие 20 лет будут обсуждаться сценарии войны с вероятностью до 40%.Иначе говоря, мы не единственная страна, кто обсуждает эти сценарии, и развитые страны мира оценивают риски с помощью различных технологических инноваций, прежде всего, информационных систем, поддерживаемых искусственным интеллектом.

Ближний Восток и православный Восток кипят

Рассмотрим возможные причины войны. Из них две наиболее близкие. Это ирано-израильская напряженность на Ближнем Востоке, которая сегодня продолжается через прокси-силы; при этом из-за позиции администрации Нетаньяху в Израиле, чинящей массовые убийства, напряжение растет день ото дня. Это также российско-украинский конфликт на православном Востоке.

Еще одна точка – это, конечно, Азиатско-Тихоокеанский регион. Претензии Китая в отношении Тайваня с возможным вмешательством США могут перерасти в крупный конфликт. Напряженность между Индией и Пакистаном в Юго-Восточной Азии всегда несет в себе риск перерастания в горячий конфликт, особенно в Кашмире.

Турция находится в самом центре оси двух крупных конфликтов, за исключением Тихоокеанского региона. Последнюю четверть XX века и первую четверть XXI века наша страна провела в борьбе с терроризмом. В то время как в конце первой четверти XXI века обсуждаются сценарии третьей мировой войны, мы должны быть готовы как в военном, разведывательном плане, так и прикладывать все дипломатические силы, чтобы конфликты ограничивались региональными столкновениями. Остальное мы сможем понять только со временем.