В Новосибирске запатентовали высокопрочную экологичную гильзу для патронов

Разработка является более экологичной по сравнению с пластмассовыми и обладает конструктивными преимуществами

НОВОСИБИРСК, 2 октября. /ТАСС/. Многослойную гильзу для патронов к гладкоствольному оружию из специального картона разработали и запатентовали в Новосибирске. Гильза является более экологичной по сравнению с использующимися сейчас пластмассовыми и обладает конструктивными преимуществами, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.

"Изобретение относится к области боеприпасов гладкоствольного оружия и может использоваться для стрельбы из гладкоствольного оружия центрального боя", - говорится в сообщении.

Гильза выполнена из многослойного электроизоляционного картона. Преимуществом разработки является также то, что гильза по своим параметрам максимально близка к стволу оружия для выстрела. Как отмечают создатели, это очень важно при серии выстрелов, поскольку чем больше гильза похожа на канал ствола, тем лучше качество боя ружья. Если канал будет слишком широкий, то это приводит к повышению давления пороховых газов, которое может привести разрыву ствола. Разработчики с помощью математической формулы смогли вывести количество витков бумаги для создания гильзы, чтобы она полностью совпадала с диаметром ствола в момент выстрела.

Испытания разработки на прочность прошли на заводе "Искра". Специально для этого была создана специальная методика динамических гидравлических испытаний. Они показали, что благодаря применению электроизоляционного картона прочность гильз выросла в 2 раза по сравнению с бумагой. Согласно патенту, целевая аудиторией для разработки - это, в первую очередь, охотники и спортсмены.

Сейчас для патронов к гладкоствольным ружьям широко используются пластмассовые гильзы, однако использовать их можно только при температуре не ниже минус 20 градусов. Кроме того, такие гильзы вредны для экологии, поскольку не разлагаются под действием окружающей среды. Пластмассовые гильзы, вылетающие из ствола ружья при стрельбе на охоте, поедаются животными, которые после этого погибают. Для решения этой проблемы инженеры Новосибирского механического завода "Искра" разработали многослойную бумажную гильзу. В ходе модификации разработки они пришли к использованию специального картона.

О заводе

АО "Новосибирский механический завод "Искра" - крупнейший в РФ производитель средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, входит в контур управления АО "НПК "Техмаш" госкорпорации "Ростех". В 2021 году выручка завода превысила 5,5 млрд рублей. Предприятие является одним из ведущих экспортеров Новосибирской области в страны ближнего и дальнего зарубежья. Генеральный директор завода - Сергей Кондратьев. Он руководит предприятием с 2017 года.