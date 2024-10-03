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ТАСС

Telegraph: Британия могла бы подготовить 100 тыс. призывников на Украине

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Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, третий справа внизу, позирует с украинскими солдатами, которые тренировались на танках Challenger 2 в Англии
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, третий справа внизу, позирует с украинскими солдатами, которые тренировались на танках Challenger 2 в Англии.
Источник изображения: © AP Photo / Ben Birchall

Экс-министр обороны королевства Бен Уоллес считает, что Лондон должен отправить войска, чтобы помогать украинской армии с обучением и обслуживанием техники

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Экс-министр обороны Великобритании (2019-2023) Бен Уоллес предложил направить на Украину западных военных, которые обучали бы украинских солдат. В авторской колонке для газеты The Daily Telegraph он также предложил Киеву расширить критерии мобилизации.

"Запад может их (мобилизованных - прим. ТАСС) подготовить. Одна Британия при желании могла бы подготовить 100 тыс. человек", - написал он. "Нам следует отправить свои войска, чтобы помогать украинской армии с обучением и обслуживанием [техники]. Не для того, чтобы они воевали, а чтобы давали возможность тыловым эшелонам ремонтировать технику, которую мы все передали. [Западные] военнослужащие также могли бы оказывать медицинскую помощь раненым", - добавил бывший министр.

По мнению Уоллеса, чья Консервативная партия потерпела разгромное поражение на июльских выборах в парламент и уступила власть в стране лейбористам, Лондон, Вашингтон и другие союзники Киева должны нарастить оказываемую ему помощь. Как утверждает экс-министр, чтобы "Украина победила", Запад должен проявить лидерство, готовность принимать непопулярные решения и "показать силу" России.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь ведут к затягиванию конфликта. 

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