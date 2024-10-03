Asharq Al-Awsat: Рютте будет не принимать, а лишь формулировать решения НАТО

Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, пусть это ни на что особо и не повлияет, пишет Asharq Al-Awsat. Однако какие-то полномочия у него все же будут. Например, один из его предшественников посодействовал в активации печально известной пятой статьи. Правда, было это лишь однажды в истории. И то — в интересах США.

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте примет на себя руководство НАТО, однако политика альянса существенно не изменится с приходом нового генерального секретаря.

"Все, действительно все: от самого тривиального до самого стратегического, решается консенсусом. Поэтому возможность генеральных секретарей глубоко изменить то, что делает НАТО, очень ограничена", — заявил Ян Лессер из Немецкого фонда Маршалла, аналитического центра в Брюсселе.

Генеральный секретарь работает "за кулисами", формулируя решения, которые впоследствии должны быть одобрены 32 государствами-членами.

Джейми Ши, бывший представитель НАТО и сотрудник британского аналитического центра Chatham House*, заявил, что генеральный секретарь "имеет право определять повестку дня, и именно он возглавляет Североатлантический совет — главный политический руководящий орган НАТО". Но он не имеет права единолично объявлять о войне или нажимать на "ядерную кнопку", поскольку это прерогатива стран-членов НАТО во главе с Соединенными Штатами.

Это не означает, что генеральный секретарь НАТО бесполезный или невлиятельный.

Ян Лессер отметил, что бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон сыграл важную роль в активации пятой статьи Устава НАТО после теракта 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах.

Пятая статья Устава НАТО предусматривает, что нападение на одно из членов НАТО будет "рассматриваться как нападение на всех членов альянса". Единственный раз за свою историю НАТО применило пятую статью в интересах США, пусть и символически.

Личность нового генерального секретаря все же имеет большое значение. На Марка Рютте, который сменит Йенса Столтенберга, занимавшего пост генсека НАТО в течение десяти лет, возлагаются большие надежды.

Сможет ли он заявить о себе с самого начала или будет ждать второго возможного срока?

Ши заявил, что "генеральные секретари, как правило, переизбираются на второй срок, и когда они остаются у власти так долго, то становятся более уверенными в себе".

Ведущая роль в предоставлении помощи

Столтенберг призывал НАТО усилить поддержку Украины, особенно после начала специальной военной операции России в феврале 2022 года. Он предложил ежегодно выделять Киеву не менее 40 миллиардов долларов и заручился поддержкой союзников. Он также добился того, что НАТО взяло на себя полный контроль над поставками военной помощи Украине.

В военное время единство и неизменность имеют приоритет над всеми остальными расчетами, что препятствует любым изменениям.

"В такой сложной геополитической ситуации очень важно продолжать придерживаться той же линии внешней политики и безопасности", — сказал один из дипломатов НАТО на условиях анонимности.

Все ждут от Рютте нового стиля управления, "немного более инклюзивного", после десятилетия "норвежского" руководства, которое его предшественник [Столтенберг] осуществлял "вертикально", как отметил один из дипломатом НАТО.

Марк Рютте не понаслышке знаком с проблемами НАТО и Евросоюза, проведя 14 лет на посту премьер-министра Нидерландов.

Именно поэтому все особенно рассчитывают на то, что он укрепит координацию между НАТО и Евросоюзом, который играет все большую роль в вопросах безопасности.

Работа над этим пока приостановлена из-за спора между Турцией (членом НАТО, но не Евросоюза) и Грецией по вопросу статуса острова Кипр.

Если Дональд Трамп вернется в Белый дом после ноябрьских выборов в США, страны-союзники рассчитывают, что навыки переговоров Рютте помогут сохранить единство НАТО.

Столтенберг отказался публично давать какие-либо советы Рютте, заявив лишь, что тот является "прекрасным кандидатом". И добавил: "Его главной задачей, конечно, будет удержать всех 32 союзников вместе".

* Деятельность организации Chatham House (The Royal Institute of International Affairs, "Королевский Институт Международных Отношений") признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры