Проект многофункционального корабля поддержки для голландского флота

Ресурс "Naval News" опубликовал материал, в котором сообщается, что Королевский военно-морской флот Нидерландов намерен получить два недорогих оригинальных так называемых многофункциональных корабля поддержки (Multifunctionele ondersteuningsvaartuigen) с модульным контейнеризированным вооружением и оборудованием для действий в районе Северного моря.

Проектное изображение многофункционального корабля поддержки (Multifunctionele ondersteuningsvaartuigen) для ВМС Нидерландов (с) министерство обороны Нидерландов

Государственный секретарь Нидерландов по обороне Гейс Туинман заявил в Палате представителей страны 24 сентября 2024 года, что новые многофункциональные корабли поддержки будут приобретены в ускоренном порядке и будут созданы на основе коммерческого проекта судна быстрой доставки экипажей на морские нефтегазовые промыслы компании Damen Shipyards Group, которая и осуществит их постройку. Израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) выбрана для поставки устанавливаемого на эти корабли контейнеризированного оружия и комплексов средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Оба корабля должны быть введены в строй в 2026 году, а достижение их полной боеготовности запланировано к концу 2027 года.

Идея закупки корабельной платформы с небольшим экипажем для использования качестве "внешнего" хранилища ракет для фрегатов ПВО типа ACDF (типа De Zeven Provinciën) ВМС Нидерландов была предложена в 2022 году в рамках концептуальной программы TRIFIC (The Rapidly Increased Firepower Capability). Исследования, завершенные в рамках TRIFIC, изучали возможность добавления одного или двух простых надводных кораблей с небольшим экипажем, несущих модульные полезные нагрузки, для увеличения огневой мощи или дополнения средств обнаружения на существующих надводных кораблях. Впоследствии TRIFIC трансформировалась в концепцию Modular Integrated Capability for ACDF and North Sea (MICAN), которая также учитывала возникающие требования по усилению контроля и защиты критически важной инфраструктуры в регионе Северного моря. MICAN теперь эволюционировала, чтобы дополнительно включить возможности огневой поддержки и нанесения высокоточных ударов для морской пехоты Нидерландов, таким образом, оформившись в проект многофункционального корабля поддержки.

Министерство обороны Нидерландов через свое Командование материально-технического обеспечения и информационных технологий (Commando Materieel en IT - COMMIT) ускорило программу. В письме в Палату представителей, в котором подробно излагаются результаты этой деятельности, Туинман сообщил, что новые корабли будут сконфигурированы по полезной нагрузке для выполнения трех различных задач: обеспечение дополнительного количества зенитных управляемых ракет большой дальности для четырех голландских фрегатов ПВО типа ADCF (типа De Zeven Provinciën); использование высокоточных боеприпасов большой дальности против прибрежных целей для поддержки десантных операций; и обеспечение защиты инфраструктуры в Северном море. Корабли также смогут нести полезную нагрузку в виде средств РЭБ, сочетающую в себе функции перехвата и глушения, для поддержки боевых действий.

"Министерство обороны выбирает приобретение полностью готовых продуктов "с полки", для которых, как показало исследование рынка, доступен только один производитель", - написал Туинман. "Ввиду существенных интересов национальной безопасности приобретение происходит с использованием статьи 346 Договора о функционировании Европейского Союза. Damen будет поставщиком двух адаптированных для военных целей многофункциональных вспомогательных судов. Израильская компания IAI является производителем зенитных ракет, дальнобойных высокоточных боеприпасов и оборудования для радиоэлектронной борьбы".

Потребность в дополнительных зенитных ракетах большой дальности была сформирована оперативным анализом, который определил, что массированная и одновременная атака противокорабельными ракетами или роевыми БЛА может быстро исчерпать существующую емкость боекомплекта фрегатов типа ACDF. По словам Туинмана, концепция "распределенных операций", разработанная ВМС Нидерландов, будет включать фрегат типа De Zeven Provinciën, работающий в тесном взаимодействии с многофункциональным кораблем поддержки с дополнительными ракетами, размещенными в контейнерах на палубе последнего.

Команды на пуск и наведение ракет будут осуществляться "головным" фрегатом. В то время как фрегаты типа De Zeven Provinciën оснащены зенитными ракетами средней дальности Standard SM-2 Block IIIA, новые многофункциональные корабли поддержки получат зенитные ракеты Barak-ER производства IAI в контейнерном исполнении. Объясняя это решение, Туинман сказал: "Ракета SM-2 в версии, которая нужна Нидерландам, снимается с производства, и заказы больше невозможны. Новая версия этой ракеты, SM-2 Block IIICU, не подходит для системы управления огнем наших фрегатов [типа ADCF]".

Были оценены три альтернативные зенитные управляемые ракеты с возможностями, сопоставимыми с нынешней SM-2, и пригодные для интеграции с РЛС и системой управления огнем ВМС Нидерландов. По словам Туинмана, только ракета Barak-ER от IAI смогла удовлетворить этим требованиям: ракета Aster от MBDA France не существует в контейнерном исполнении, а ракета Stunner израильской Rafael не полностью соответствовала требованиям голландского флота.

IAI также поставит контейнеризированную версию своего барражирующего боеприпаса большой дальности Harop для новых голландских кораблей. Harop - это оружие с командной системой наведения, предназначенное для обнаружения, распознавания, захвата и поражения широкого спектра целей на дальности до нескольких сотен километров.

"[Это] единственная система вооружения, доступная на рынке, которая достаточно развита и соответствует голландским требованиям с точки зрения дальности", - сказал Туинман, добавив, что на более позднем этапе может быть рассмотрена возможность установки контейнеров с Harop также на перспективные десантно-транспортные корабли ВМС Нидерландов. Помимо подавления прибрежных целей при задачах поддержки десантных операций, Harop также обеспечит возможность высокоточного удара по критически важным целям, таким как штабы, артиллерийские или ракетные установки и районы снабжения.

Планируемый к устновке на корабли контейнеризированный комплект средств РЭБ предназначен для сбора информации об источниках радиолокационного излучения, глушения радиолокационных средств наведения и нарушения каналов управления, в том числе БЛА противника. Выбор ракет, высокоточных боеприпасов и оборудования РЭБ от одного производителя (IAI) упростит мероприятия по интеграции, сказал Туинман.

Подводные аппараты и датчики для поддержки наблюдения и защиты инфраструктуры в Северном море будут приобретаться в готовом виде. Ведутся работы по проверке возможности подключения к аналогичным подводным аппаратам, уже используемым ВМС Нидерландов. Многофункциональные корабли поддержки также будут оснащены надводными средствами обнаружения для регистрации действий подозрительных судов.

Помимо увеличения численности нынешнего состава голландского флота, новые многофункциональные корабли поддержки также призваны лучше подготовить ВМС Нидерландов к будущей эксплуатации безэкипажных кораблей. "Текущая [автономная] технология для этого еще недостаточно развита", - заявил Туинман Палате представителей. "С новыми многофункциональными кораблями поддержки флот хочет получить опыт работы с небольшим экипажем в качестве первого шага к безэкипажным кораблям".

"Кроме того, - продолжил он, - новые корабли подходят для отработки других концепций вооружения, таких как защита от БЛА, или для обеспчения исследовательской деятельности голландских научных институтов, таких как TNO и MARIN. Тогда не потребуется отвлекать для этого фрегат или другой боевой корабль, имеющие оперативные задачи".

Бюджет для приобретение двух многофункциональных вспомогательных кораблей составляет от 250 млн до 1 млрд евро. Он покрывает расходы на закупку, резерв на покрытие рисков и эксплуатационные расходы до 2039 года.

Туинман сказал, что письмо, в котором подробно излагаются результаты этапа подготовки закупок, планируется направить в Палату представителей Нидерландов в начале 2025 года. Утверждение существующего готового проекта означает, что первый корабль должен быть поставлен в начале 2026 года. Полезная нагрузка в виде вооружения и оборудования должна поставляться с 2026 года. В то время как Damen будет заниматься их физической интеграцией на корабли, командование COMMIT будет отвечать за интеграцию с системой командования и управления огнем фрегатов типа ACDF.

