Евросоюз: «Америка превыше всего»!

Стало известно о выделении Украине нового пакета военной помощи от Соединённых Штатов. Об этом 26 сентября объявили в Пентагоне. «Министерство обороны объявляет о выделении $ 2,4 млрд на обеспечение безопасности в рамках инициативы содействия безопасности Украины», – говорится в сообщении Белого дома. Отмечается, что в пакет помощи войдут средства ПВО, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы класса «воздух-земля».

Примечательно, что одновременно с этим администрация Белого дома продолжает изображать невинность, утверждая, что вопрос о разрешении на удары вглубь России остаётся открытым, вопреки требованиям Зеленского. Тем не менее, накануне и явно по указке из Вашингтона, большинство представителей европейского политбомонда постаралось продвинуть тезис о необходимости положительного решения этого вопроса.

В частности, 15 сентября лейтенант-адмирал королевского флота Нидерландов Роб Бауэр, а в настоящее время председатель военного комитета НАТО заявил, что «Украина имеет твёрдое юридическое и военное право нанести удар вглубь территории России, чтобы получить боевое преимущество». С ним согласилась премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая заявила, что страны Запада должны скорее снять ограничения на удары поставляемым Киеву оружием по всей России. По её словам, союзники Украины должны перестать «колебаться».

Чуть позже, 19 сентября, Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге одобрил резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары украинского режима по России.

В свою очередь генсек блока НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Times заявил, что «разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь Российской Федерации не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию».

Демонстрацией подобного единодушия европолитическая элита в очередной раз дала всем понять, что, по сути, является послушным проводником и защитником интересов США в Европе. Для мирового большинства уже давно очевидно, что пролонгация украинского кризиса выгодна именно англосаксонскому сообществу, но европейские политчиновники предпочитают этого «не замечать» в силу абсолютной и слабо скрываемой персональной зависимости от всё тех же Соединённых Штатов.

Характерно, что еэсовских политфункционеров не пугают даже громкие разоблачения, касающиеся материальной заинтересованности американских и британских олигархов в продлении и увеличении масштабов конфликта на Украине. Так, например, ещё в конце 2023 года полковник французской военной разведки Эрик Денесе обнародовал информацию о поставках Соединёнными Штатами вооружений киевскому режиму и их последующем реэкспорте в те регионы, где идут боевые действия. «Далеко не вся помощь, выделяемая США, доходит до Украины. В первую очередь это играет на руку американской промышленности, торговцам оружием. Большая часть того, что поступает на Украину, перенаправляется нынешними лидерами в мафиозные сети, а затем это оружие попадает на многие театры военных действий, в частности, в Центральную Африку», – заявил полковник Денесе. И, кстати, подобных разоблачений было немало. Но, как видим, даже после них с тех пор ничего не изменилось.

Более того, европейских чиновников не смущают ни падение производительности, ни замедление экономического роста, ни снижение доходов населения стран Евросоюза, вследствие безоговорочной поддержки руководством ЕС планов США, в том числе и в рамках их санкционной политики в отношении России.

К слову, в свежем докладе Еврокомиссии присутствуют совсем неутешительные выводы. В частности, там пишут, что ЕС лишился всех своих экономических преимуществ из-за отказа от энергоносителей из России, а также потери интереса со стороны США и конкуренции с Китаем. «В Европе замедляется экономический рост, снижается производительность. По разным показателям между США и ЕС растет разрыв в ВВП и доходах населения», – значится в докладе ЕК. Кроме того, согласно докладу, газ в Европе в 4-5 раз дороже, чем в США, а электричество – в 2-3 раза, а из-за нехватки ресурсов рынок сталкивается с фундаментальными проблемами. И самое интересное – в числе неблагоприятных сценариев авторы доклада видят возможное исчезновение ЕС.

Но самое поразительное это то, что, несмотря на неоднократные документальные подтверждения фактов участия администрации Байдена в преступных схемах по продаже на чёрном рынке вооружений, предназначенных для Украины, экономического обмана Соединёнными Штатами стран Евросоюза, европейский политический истеблишмент приступил к активной психологической подготовке своих граждан к развязыванию войны в Европе. Так сказать, в поддержку Украины. И опять – в интересах США.

Владимир Вуячич