«Это объявление войны»: Израиль отреагировал на ракетную атаку Ирана обещанием «беспрецедентного ответа»

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Иран атаковал Израиль в ответ на убийство израильтянами лидеров ХАМАС, «Хизбаллы» и Корпуса стражей исламской революции в Ливане. Иранский КСИР выпустил первое заявление с начала ракетной атаки, предупредив Израиль, что в случае ответного удара Тегеран нанесет еще один, более сокрушительный.

Иран долго откладывал удары по Израилю на фоне заявлений, звучавших со стороны США и Европы, обещавших прекращение боевых действий, если Тегеран откажется от атаки. Но, как показали последние события, ни одно обещание не было выполнено, Израиль не только не прекратил огонь, но и начал вторжение в Ливан. Как ранее заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, обещания США и европейских стран о прекращении огня в обмен на отказ Ирана от ответных действий — ложь.

Целями КСИР стали важные военные объекты и объекты безопасности в центре оккупированных территорий. Данная операция была проведена с одобрения Высшего совета национальной безопасности и уведомления Генерального штаба ВС, при поддержке армии Исламской Республики Иран и Министерства обороны. Израиль предупрежден, что если он отреагирует на эту законную операцию военным путем, он столкнется с дальнейшими сокрушительными и разрушительными атаками

— говорится в заявлении.

Между тем Израиль уже выпустил ответное заявление, в котором предупредил Иран о «беспрецедентном ответе».

Это объявление войны, ожидается беспрецедентный ответ

— говорится в заявлении МИД Израиля.