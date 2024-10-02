«Это объявление войны»: Израиль отреагировал на ракетную атаку Ирана обещанием «беспрецедентного ответа»

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Иран атаковал Израиль в ответ на убийство израильтянами лидеров ХАМАС, «Хизбаллы» и Корпуса стражей исламской революции в Ливане. Иранский КСИР выпустил первое заявление с начала ракетной атаки, предупредив Израиль, что в случае ответного удара Тегеран нанесет еще один, более сокрушительный.
Иран долго откладывал удары по Израилю на фоне заявлений, звучавших со стороны США и Европы, обещавших прекращение боевых действий, если Тегеран откажется от атаки. Но, как показали последние события, ни одно обещание не было выполнено, Израиль не только не прекратил огонь, но и начал вторжение в Ливан. Как ранее заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, обещания США и европейских стран о прекращении огня в обмен на отказ Ирана от ответных действий — ложь.
— говорится в заявлении.
Между тем Израиль уже выпустил ответное заявление, в котором предупредил Иран о «беспрецедентном ответе».
— говорится в заявлении МИД Израиля.