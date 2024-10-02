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ТАСС

РФ с 2025 по 2034 годы планирует запустить серию новых спутников для зондирования Земли

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Гидрометеорологический спутник "Арктика-М"
Гидрометеорологический спутник "Арктика-М".
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Российские космические системы"

Первым запустят КА "Арктика-МП", который обеспечит гидрометеорологической информацией, в том числе прогнозом погоды в региональном и глобальном масштабах

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия с 2025 по 2034 годы планирует запустить серию гидрометеорологических спутников для дистанционного зондирования Земли, в частности арктического региона. Об этом сообщил директор Департамента научно-технических проектов госкорпорации "Роскосмос" Сергей Зайцев на президиуме Российской академии наук.

"Сегодня у нас в стране мы пытаемся максимальное внимание уделять гидрометеорологическому направлению, поэтому у нас сформирована триада из космических систем. Это космические аппараты, размещенные на геостационарной орбите, высоко эллиптические космические системы за северными широтами, эта система уникальная в мире, и низкоорбитальный сегмент, представленный спутниками Метеор-М", - сказал он.

В частности, планируется в 2025 году запустить КА "Арктика-МП". Он позволит обеспечить гидрометеорологической информацией, в том числе прогнозом погоды в региональном и глобальном масштабах - прогноз и состояние акваторий морей, океанов, Северного морского пути, условий для полетов авиации гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, состояния ионосферы и магнитного поля Земли.

Также спутник будет ретранслировать сигналы от аварийных радиобуев КОСПАС-САРСАТ.

Согласно его презентации, в 2026 году планируется запустить космический аппарат высокодетального наблюдения "Ресурс-ПМ", в 2032 году планируется вывести на орбиту спутники "Ионосфера-М-ОП", "Метеор-МП" и "Стереоскоп". Аппарат "Ресурс-ПМ" будет осуществлять картографирование, мониторить чрезвычайные ситуации, получать данные для поиска углеводородных ресурсов.

О спутниках

"Ионосфера-М-ОП" - космический аппарат нового поколения для исследования космической погоды (гелиогеофизической обстановки). Спутник будет наблюдать за Солнцем и солнечной активностью, мониторить состояние ионосферы и геомагнитной активности. КА "Метеор-МП" позволит получить исходные гидрометеорологические данные в глобальном масштабе для составления прогноза погоды, контролировать опасные погодные явления и предупреждать об их приближении, контролировать радиационную и гелиогеофизическую обстановку. "Стереоскоп" представляет собой КА нового поколения для обзорного наблюдения за Землей.

В 2034 году на орбиту планируется вывести КА "Океан" для анализа и прогноза состояния акваторий морей, океанов, ледяного покрова в Арктике, Антарктике, контроля за чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, контроля состояния водной среды, мониторинга промысловых районов Мирового океана и информирования рыболовного флота.

Отвечая на вопрос о том, существуют ли в России аналоги системы "Старлинк" он отметил, что эта система "не столь оптимальна с точки зрения построения и стоимости ее создания". "Мы предлагали другую систему "Скиф" на высоких орбитах, в нее входила меньшее количество КА, мы остаемся ее приверженцами", - сказал Зайцев.

О применении спутниковой радарной интерферометрии для решения задач сейсмологии, вулканологии и горного дела рассказал член-корреспондент РАН Валентин Михайлов. "Затруднюсь назвать направления в науках о Земле, в которых бы так или иначе не использовались спутниковые данные. Это происходит везде, где решается широчайший круг задач природопользования и так далее", - отметил он.

О применении космических систем для решения задач гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды в интересах Российской Федерации рассказал заместитель начальника управления Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юрий Цыба. "Космические системы играют первостепенную роль в обеспечении гидрометеорологической безопасности России. <…> Без спутниковых данных невозможно решение таких задач, как мониторинг и прогноз гидрометеорологической и геофизической обстановки, контроля опасных явлений, мониторинг климатических изменений, загрязнения окружающей среды. <…> Нарастание проблем, связанных с изменением климата, и негативные тенденции развития геополитической обстановки повышают востребованность данных дистанционного зондирования, делая их стратегическими", - подчеркнул Цыба.

Также в ходе заседания президиума было принято решение о присуждении премии имени А. А. Григорьева, которая вручается за выдающиеся научные работы в области физической географии. Премия за 2024 год присвоена академику Александру Чибилеву за монографию "Степная Евразия: региональный обзор степного разнообразия". 

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