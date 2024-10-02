Начато строительство головного итальянского патрульного корабля нового типа

24 сентября 2024 года в Генуе на судостроительном предприятии в Рива Тригозо итальянского судостроительного объединения Fincantieri состоялась церемония первой резки стали и начала строительства головного патрульного корабля в серии нового типа для военно-морских сил Италии по программе OPV (Offshore Patrol Vessel). Передача головного корабля итальянскому флоту запланирована на 2027 год.

Официальное изображение нового патрульного корабля программы OPV для ВМС Италии с церемонии первой резки стали и начала строительства головного корабля на судостроительном предприятии в Рива Тригозо в Генуе итальянского судостроительного объединения Fincantieri 24.09.2024 (с) Fincantieri

В июле 2023 года созданное Fincantieri в партнерстве с компанией Leonardo совместное предприятие Orizzonte Sistemi Navali (OSN) подписало контракт стоимостью 925 млн евро с Генеральным секретариатом обороны Италии и Национальным управлением вооружений на строительство для ВМС Италии трех патрульных кораблей нового поколения по программе OPV, с опционом еще на три единицы. В августе 2024 года ВМС Италии выдали OSN контракт стоимостью 233 млн евро на постройку четвертого корабля в рамках опциона, таким образом к настоящему времени законтрактовано уже четыре единицы. Все корабли будут строиться на объединенной верфи Рива Тригозо и Мудджиано компании Fincantieri. В составе итальянского флота новые патрульные корабли должны заменить четыре патрульных корабля типа Cassiopea постройки конца 1980-х - начала 1990-х годов.

Новые патрульные корабли будут иметь стандартное водоизмещение 2300 тонн и длину 95 м. Численность экипажа составит 93 человека. Особенностью кораблей будет использование интегрированного мостика, применяемого также на строящихся для итальянского флота "патрульных кораблях" (фактически, больших фрегатах) типа РРА. Вооружение новых патрульных кораблей программы OPV будет включать 76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo Oto Super Rapid c комплексом управляемого вооружения Strales, две 30-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки и вертолет класса NH90.

Церемония первой резки стали и начала строительства головного нового патрульного корабля программы OPV для ВМС Италии на судостроительном предприятии в Рива Тригозо в Генуе итальянского судостроительного объединения Fincantieri 24.09.2024 (с) Fincantieri

Рендерное изображение нового патрульного корабля программы OPV для ВМС Италии (с) Orizzonte Sistemi Navali (OSN)