Генсек ООН призывает к немедленному прекращению боевых действий в Ливане

Нью-Йорк (ООН). 1 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш призывает избежать полномасштабного конфликта в Ливане любыми способами, заявил во вторник представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генсекретарь крайне обеспокоен эскалацией ливанского конфликта. Он призывает к немедленному перемирию. Необходимо избежать полномасштабной войны в Ливане любыми способами, а суверенитет и территориальная целостность страны необходимо уважать", - говорится в заявлении Дюжаррика.

Отмечается, что во вторник утром Гутерриш провел разговор с премьер-министром Ливана Наджибом Микати, заявив, что вся система ООН в Ливане готова помогать в случае необходимости.

Ранее во вторник поступали сообщения о том, что Иран может провести против Израиля атаку с использование баллистических ракет в ближайшее время.