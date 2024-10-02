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Интерфакс-АВН

Генсек ООН призывает к немедленному прекращению боевых действий в Ливане

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Источник изображения: Anadolu Agency via Reuters Connect

Нью-Йорк (ООН). 1 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш призывает избежать полномасштабного конфликта в Ливане любыми способами, заявил во вторник представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генсекретарь крайне обеспокоен эскалацией ливанского конфликта. Он призывает к немедленному перемирию. Необходимо избежать полномасштабной войны в Ливане любыми способами, а суверенитет и территориальная целостность страны необходимо уважать", - говорится в заявлении Дюжаррика.

Отмечается, что во вторник утром Гутерриш провел разговор с премьер-министром Ливана Наджибом Микати, заявив, что вся система ООН в Ливане готова помогать в случае необходимости.

Ранее во вторник поступали сообщения о том, что Иран может провести против Израиля атаку с использование баллистических ракет в ближайшее время.

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