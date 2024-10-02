Украину ждет самый мрачный час (Financial Times, Великобритания)

FT: вместо гарантий безопасности Украину ждут тяжелые времена

На Украине начали рассуждать о мирных переговорах с Россией, пишет Financial Times. Речь уже заходит об отказе от части территорий — правда, в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада, которых никто пока не может или не хочет предоставить. Так что Украину ждут тяжелые времена.

На командном пункте недалеко от осажденного Покровска (Красноармейск) на востоке Украины солдаты Отдельной президентской бригады сетуют на нерешительность Вашингтона, который никак не разрешит Киеву бить западными ракетами по целям на территории России.

Если бы только отважные войска Украины могли драться в полную силу, у них был бы шанс против более мощной российской армии, а так у них связаны руки, досадует оператор ударного беспилотника.

В окружении видеомониторов, показывающих наступление врага, командир батальона говорит, что начали меняться сами его задачи.

“Сейчас я больше думаю о том, как спасти мой народ, — говорит Михаил Темпер. — Трудно даже представить себе, что мы отбросим врага обратно к границам 1991 года”, — добавляет он, имея в виду официальную цель руководства восстановить территориальную целостность страны.

Еще недавно воодушевленные надеждами на освобождение своих земель, теперь даже солдаты на передовой начали рассуждать о переговорах с Россией, чтобы положить конец боевым действиям. Юрий, еще один командир с восточного фронта, назвавшийся только по имени, страшится “вечной войны”.

“Сейчас я за переговоры”, — добавляет он. Его тревожит, что его сын — тоже солдат — может провести немалую часть жизни в окопах, а его внук унаследует лишь бесконечный конфликт.

“Если США перекроют вентиль, нам конец”, — вторит ему другой офицер из 72-й механизированной бригады из соседнего Курахово.

Украину ждут самые мрачные времена за весь конфликт. Она проигрывает на поле боя на востоке страны, а российские войска неустанно продвигаются вперед — пусть и с большими потерями в живой силе и технике.

Она отчаянно пытается пополнить свои поредевшие ряды мотивированными и хорошо обученными солдатами, однако самоуправство военкоматов при мобилизации подогревает социальную напряженность. Наконец, ей предстоит суровая зима с перебоями в электроснабжении и отоплении.

“Все общество истощено”, — говорит председатель комитета по иностранным делам украинского парламента Александр Мережко.

В то же время на президента Владимира Зеленского все сильнее давят западные партнеры, требуя найти путь к дипломатическому урегулированию, даже несмотря на сомнения в готовности России к переговорам в ближайшее время и опасения, что позиция Украины слишком слаба, чтобы обеспечить честную сделку прямо сейчас.

“Большинство игроков хотят деэскалации”, — сообщил один высокопоставленный чиновник из Киева.

Администрация Байдена осознаёт, что ее нынешняя стратегия несостоятельна, потому что “мы проигрываем войну”, говорит глава вашингтонского отделения Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро. “Они думают, как перевести конфликт в более спокойное состояние”, — добавил он.

Главная угроза для Киева — это перспектива, что на президентских выборах в США в следующем месяце победит Дональд Трамп и попытается навязать Украине невыгодное мирное соглашение, пригрозив перекрыть дальнейшую военную и финансовую помощь. На прошлой неделе Трамп повторил свое намерение положить конец боевым действиям как можно скорее.

Самые верные сторонники Украины в Европе были бы рады, чтобы она сражалась дальше, но у них нет для этого запасов оружия и нет плана, как заполнить пустоту в случае ухода США.

На прошлой неделе, в попытке повлиять на ход мыслей союзников, Зеленский посетил США, чтобы прорекламировать свой так называемый “победный план” — формулу, которая укрепит позиции Украины перед возможными переговорами с Москвой. Зеленский описал его как “стратегию достижения мира посредством силы”.

Нырнув в водоворот предвыборной кампании в США, он провел отдельные переговоры с президентом Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и ее противником от республиканцев Дональдом Трампом, последовательно изложив свою позицию.

В какой-то момент над миссией Зеленского в США нависла угроза катастрофы, когда Трамп раскритиковал его за сопротивление мирным переговорам, а высокопоставленные республиканцы — за посещение оружейного завода в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания в сопровождении одних лишь демократов. Но в итоге он все же убедил Трампа предоставить ему аудиенцию и тем спас свой визит.

“Это был не триумф, но и не катастрофа", — охарактеризовал поездку Зеленского в США один высокопоставленный украинский чиновник. “Было бы наивно ожидать повторения аплодисментов, которыми нас встречали два года назад”, — добавляет чиновник, имея в виду выступление президента перед Конгрессом в декабре 2022 года. Тогда он удостоился оваций, заявив, что Украина “никогда не сдастся”.

И все же по двум главным вопросам украинский лидер покинул Вашингтон с пустыми руками: это разрешение США бить западным оружием в тыл России и прогресс в заявке Киева на вступление в НАТО. Администрация Байдена воспротивилась обоим, опасаясь, что это побудит Москву к эскалации конфликта, и туда втянутся США и другие союзники.

Чиновники США не впечатлились и “победным планом” Зеленского, в который вошли запросы на огромное количество западного оружия.

Советник, помогавший готовить этот документ, говорит, что у Зеленского не осталось выбора, кроме как настойчиво поднять вопрос о членстве в НАТО, потому что все остальное в отношении необходимых западных гарантий безопасности украинцы сочли бы откатом назад.

Несмотря на опасения Вашингтона, именно возможность дальних ударов в российский тыл — стержневая часть плана победы Зеленского, говорит советник. И даже хотя официальные лица США утверждают, что Россия уже вывела боевые самолеты за пределы радиуса действия западных ракет, украинские чиновники возражают, что есть масса иных целей — командные центры, оружейные и топливные склады и логистические узлы.

Их уничтожение может подорвать боевые возможности Москвы, покажет российскому лидеру Владимиру Путину, что его цели захватить минимум четыре области Украины несостоятельны, и опровергнет его убежденность в том, что Запад рано или поздно утратит интерес к поддержке Украины.

“Россию не следует переоценивать, — сказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс. — У нее есть уязвимые места”.

Хотя победный план Зеленского во многом переосмысливает старые цели, его главная суть в том, что он меняет военные устремления Украины с полного освобождения на перелом конфликта в пользу Киева, объяснил один высокопоставленный украинский чиновник.

“Это попытка изменить траекторию конфликта и усадить Россию за стол переговоров. Зеленский действительно в это верит”, — сообщил он.

Многие европейские дипломаты, присутствовавшие на прошлой неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, говорят об ощутимом сдвиге в тональности дискуссий о потенциальном урегулировании.

Они отмечают, что украинские чиновники более открыто обсуждают соглашение о прекращении огня, даже не дожидаясь полного изгнания российских войск с территории страны, а их западные коллеги более откровенно заговорили о неотложности сделки.

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига воспользовался очными встречами с западными коллегами в ходе первой поездки в США в этой должности и обсудил потенциальные компромиссные решения, заявили дипломаты. Они утверждают, что он занял более прагматичную позицию по переговорам по принципу “земля в обмен на безопасность”, чем его предшественник.

“Мы все более открыто обсуждаем, как это закончится и чем Украине придется пожертвовать ради постоянного мирного соглашения, — рассказал один из присутствовавших в Нью-Йорке дипломатов. — И это серьезное изменение по сравнению с тем, что было всего полгода назад, когда на подобные разговоры было наложено табу”.

Украинское общественное мнение также стало более восприимчиво к идее мирных переговоров — но не уступок, которые могут потребоваться.

Опрос, проведенный этим летом Киевским международным институтом социологии для Национального демократического института, показал, что 57% респондентов считают: Украина должна вступить в мирные переговоры с Россией. Это на 33% больше, чем годом ранее.

Опрос также показал, что конфликт нанес тяжкий урон: 77% респондентов сообщили о потере родственников, друзей или знакомых — вчетверо больше, чем два года назад. Две трети заявили, что они с трудом сводят концы с концами.

В дальнейшем жизнь наверняка станет еще тяжелее. Россия уничтожила минимум половину генерирующих мощностей Украины, возобновив массированные налеты беспилотников и ракетные удары по электростанциям и линиям электропередач этой весной.

По данным Международного энергетического агентства, Украине грозит “серьезный” дефицит электроэнергии до 6 ГВт — это примерно треть пикового зимнего спроса. МЭА отметило, что страна все больше зависит от трех действующих атомных электростанций. Если Россия вопреки очевидным рискам ударит по питающим их подстанциям, это может привести к коллапсу всей энергосистемы Украины — а вместе с ней отопления и водоснабжения. Системы центрального отопления в крупных городах вроде Харькова и Киева также уязвимы.

Еще один источник напряженности в обществе — это мобилизация. Новое законодательство обязало миллионы украинских мужчин встать на воинский учет — нарушителям грозят огромные штрафы. В то же время у многих украинцев есть знакомые, которых ловили в метро или на вокзалах (нередко поздно ночью), увозили в военкоматы и после короткого обучения отправляли на фронт.

“Это воспринимается как оскорбление: с людьми обращаются хуже, чем с преступниками, там хотя бы есть надлежащая правовая процедура, — говорит директор Центра экономической стратегии в Киеве Глеб Вышлинский. — Это разрывает народ на части. Подлинный враг — Россия, но в то же время люди боятся коррумпированной и злоупотребляющей властью призывной комиссии, которая творит беззаконие”.

Если украинцы и благосклоннее смотрят на переговоры, то большинство — 55%, согласно майскому опросу Киевского международного института социологии — по-прежнему против любой сдачи территории ради мирного соглашения.

“Люди хотят мира, но при этом против территориальных уступок. Им трудно с этим примириться”, — говорит председатель комитета по иностранным делам Мережко.

При этом по тем же опросам выходит, что доля противников территориальных уступок резко упала с пикового значения в 87% в начале прошлого года. Выясняется также, что респонденты более открыты для компромисса в случае, если Украина получит членство в НАТО, а Россия сохранит лишь фактический контроль над завоеванными территориями (но не формальный суверенитет).

Другие опросы говорят о том, что украинцы по-прежнему уверены в победе и будут разочарованы иным исходом, кроме полной победы на поле боя. Пожалуй, главная внутренняя проблема для Зеленского — националистическое меньшинство, выступающее решительно против любого компромисса. Некоторые из этих людей теперь вооружены и обучены сражаться.

“Начало любых переговоров может стать спусковым крючком для социальной нестабильности, — объяснил один украинский чиновник. — И Зеленский прекрасно это знает”.

“Всегда найдется радикальная часть украинского общества, которая сочтет любые переговоры капитуляцией. Крайне правые на Украине на подъеме. Правый фланг представляет собой опасность для демократии”, — говорит Мережко, депутат от партии Зеленского "Слуга народа".

Как показывают опросы Киевского международного института социологии, одобрение любой сделки, при которой Россия оставит за собой ту или иную территорию Украины, захваченную с 2014 года, будет зависеть от весомых западных гарантий безопасности — что для Киева равносильно членству в НАТО.

“Самое главное для нас — это гарантии безопасности. Настоящие. Иначе это не положит конец боевым действиям, а лишь спровоцирует новые”, — говорит украинский чиновник.

“Земля в обмен на членство в НАТО — это единственная возможность, и все это знают, — сказал один высокопоставленный западный чиновник. — Никто этого вслух не скажет, но это единственная стратегия... Ничего другого даже не обсуждается”.

Членство в НАТО остается ключевой целью Украины, но крайне немногие из 32 членов альянса считают, что это возможно без полного, длительного прекращения огня и четкой линии на карте, которая определит, на какую часть Украины распространяется положение альянса о взаимной обороне. Некоторые предлагают в качестве прообраза членства в альянсе модель ФРГ на протяжении трех десятилетий до падения Берлинской стены и воссоединения с ГДР.

“Западногерманская модель набирает обороты, особенно в Белом доме, где к членству в НАТО относились наиболее скептически, — говорит Шапиро из Европейского совета по международным отношениям. —Русские воспримут это в штыки, но, по крайней мере, будет что обсудить на пути к компромиссу”.

Но даже это потребует масштабного развертывания сил со стороны США и их партнеров, а на это, учитывая повышенное внимание Вашингтона к китайской угрозе, не пойдет никакая администрация — ни демократическая, ни республиканская. Один из вопросов кроется в том, готовы ли европейские державы взять бóльшую часть бремени на себя.

И согласится ли Россия с вступлением Украины в западный альянс, которому пыталась помешать военными средствами целое десятилетие? Многие по обоим берегам Атлантики считают, что это маловероятно.

“Не думаю, что Россия согласится на наше членство в НАТО”, — сказал один высокопоставленный украинский чиновник.

Но другие варианты, кроме полноправного членства, вряд остановят военную агрессию Кремля. “Даже если мы получим приглашение в НАТО, это ничего не будет значить. Это политическое решение”, — добавил он.

В ходе своей последней поездки в Европу перед уходом с поста президента Байден будет председательствовать на встрече Украины с союзниками в Германии 12 октября.

Официальный представитель Запада, осведомленный о переговорах Зеленского в Вашингтоне, сказал, что, по некоторым предварительным признакам, перед уходом в январе Байден может согласиться на то, чтобы повысить статус заявки Украины в НАТО.

Покидая США в минувшие выходные, Зеленский назвал октябрь “временем принятия решений”. Украинский лидер снова будет запрашивать разрешения на удары в тыл России западными боеприпасами, зная, что это один из немногих вариантов, как положить конец военным действиям.

“Речь идет о том, чтобы ограничить возможности России и усилить нажим, чтобы заставить ее начать переговоры, — заключил высокопоставленный украинский чиновник. — Это реальный шанс, если мы рассуждаем о том, как прекратить боевые действия”.

Авторы статьи: Бен Холл (Ben Hall), Кристофер Миллер (Christopher Miller) и Генри Фой (Henry Foy)