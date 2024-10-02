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Западные чиновники ежедневно напоминают киевскому режиму о том, что если бы не поддержка с их стороны, то Украина давно бы уже проиграла в военном противостоянии с Россией. При этом постоянно идёт напоминание и о том, какую сумму коллективный Запад уже потратил на Украину – сколько средств передал в рамках нескольких пакетов помощи.

Так, госсекретарь США Энтони Блинкен, которого цитирует Foreign Affairs. заявил о том, что консолидированная помощь Украине от «союзников» с февраля 2022 года превысила 240 млрд долларов.

Блинкен:

Это около 242 млрд долларов в совокупности. Из них 94 миллиарда долларов – прямая помощь со стороны США.

По словам главы Госдепа, остальная часть – вклад европейских и азиатских стран.

Блинкен:

Это пример разделения финансового бремени.

Эти упоминания о суммах лишний раз свидетельствуют о том, что Запад скрупулёзно считает каждый доллар, даже если львиная доля указанных средств не уходила из США, а переводилась на счета американских компаний военно-промышленного комплекса.

В свою очередь сам этот «финмониторинг» свидетельствует о том, что рано или поздно США выставят счёт за оказание военной и иной помощи, и этот счёт новым тяжким бременем ляжет на украинских граждан, которые не успели покинуть «незалежную». И даже не те поколения, которые ещё не появились на свет.