Гроздья «Акации»: как наши самоходки помогают штурмовикам в Донбассе

Артиллеристы ведут прицельный огонь по укрепрайонам противника в ДНР

Артиллеристы группировки войск «Восток», поддерживавшие огнем штурм поселков Старомайорское и Урожайное, сегодня помогают нашим подразделениям освобождать Угледар. Модернизированная самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С-3М «Акация», на которой работают бойцы, может стрелять высокоточным снарядом «Краснополь», поражающим движущуюся цель первым выстрелом с вероятностью 90% на большой дальности. В одном из артиллерийских подразделений «Акаций», на южнодонецком направлении группировки «Восток», побывал корреспондент «Известий».

Противник огрызается

Нас встречает командир взвода с позывным Амба.

— Мы воюем на самоходках «Акация». В июне и июле наш дивизион помогал штурмовать поселки Старомайорское и Урожайное. Эта работа непростая, противник постоянно огрызается, ведет контрбатарейную борьбу и применяет дроны-камикадзе. При помощи артразведки у нас получается весьма точно поражать пехоту в укрытиях, минометные расчеты и другие разведанные цели, — начал нашу беседу офицер.

Он рассказал, что артустановка имеет калибр 152 мм, ведет прицельную стрельбу обычным снарядом на дальность 17 км, а активно-реактивным боеприпасом дистанция выстрела достигает 22 км.

По его словам, для успешного решения задачи командир должен иметь исправные машину и орудие, а личный состав должен быть обеспечен всем необходимым.

— Тогда мы всегда точно выполним боевую задачу и вовремя уйдем с позиции на безопасное расстояние, — подчеркивает Амба.

Он добавляет, что в основном его взвод разбирает опорные пункты врага в лесополосах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Источник изображения: iz.ru

— Таким образом, обеспечиваем безопасное продвижение наших войск.

Перед тем как начать боевую работу, самоходка располагается в районе ожидания.

— Машина тщательно маскируется и защищается от дронов противника. По команде выдвигаемся на боевую позицию. Зачастую их несколько. Производим стрельбу и возвращаемся назад, где проходим техническое обслуживание, — заключил артиллерист.

Три минуты на боевую готовность

Наш визит в подразделение продолжился разговором с членами экипажа одной из «Акаций». Механик-водитель с позывным Кит рассказал о том, как начинал службу.

— Первое время было непривычно. Опыта вождения такого рода техники не было. Прошел курс обучения. Конечно, это большая ответственность. Поэтому старался все тонкости и специфику внимать как следует, — рассказал военнослужащий.

По его словам, время следования «Акации» от района ожидания до непосредственно боевой позиции занимает порядка 20–30 минут.

— Это минимальное время. Затем быстро приводим машину в боевую готовность, что занимает около двух-трех минут. По одной цели работаем примерно минут пять. На свертывание орудия уходит времени тоже немного. Максимум три минуты занимает этот процесс. Моя главная задача после окончания боевой работы — застопорить орудие и как можно быстрее уйти с позиции, — подчеркивает боец.

С ним соглашается заряжающий орудия с позывным Бил. Он замечает, что работа, которую выполняет он, для новичков будет сложной.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Источник изображения: iz.ru

— После того как получишь опыт, всё становится просто. Я свой первый контракт заключил на три года и служил в пехоте. В дальнейшем привлекла артиллерия. Попросился в ее ряды. Мне кажется, вот это дело мое. Такая работа для меня интереснее, — отмечает специалист.

Командир орудия с позывным Исеть на специальную военную операцию прибыл добровольно в декабре 2022 года.

— Тогда мои многие знакомые ребята поехали сюда. Хорошо всё обдумав, собравшись с мыслями, принял аналогичное решение. В принципе, я исполнял свои мечты. Всегда хотел стать ветераном боевых действий, — замечает воин.

На «гражданке» в Екатеринбурге, где остались его жена и дети, он работал разнорабочим на стройке.

— За почти два года нахождения на спецоперации ситуации были разные, в том числе и такие, когда угроза жизни была более чем реальная. Дроны-камикадзе — основная наша угроза. Но ничего, справляемся. На орудие установили систему РЭБ. Есть противодронные ружья. Ведется постоянное наблюдение за небом. И всё же несколько попаданий после сбросов беспилотников врага наша машина на себе испытала. Благо все они оказались некритичными, — рассказал Исеть.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Источник изображения: iz.ru

Оператор-наводчик с позывным Вилис тоже, как и командир орудия, воюет в составе экипажа «Акации» с конца 2022 года.

— Срочную службу отслужил на флоте. Жил в Пермском крае и потом долго работал на мебельном заводе мастером. Вместе с одним из сослуживцев по «срочке» поехали добровольцами на СВО. То, что меня никто не принуждал прибыть сюда, считаю важным. На мой взгляд, нельзя заставлять людей идти на СВО насильно. Почему сам сюда захотел? Не хочу, чтобы дети наши увидели нацизм, ощутили не себе эту нечисть. У меня двое сыновей. Вот ради них делаю свою работу. Они мной гордятся. Точно это знаю, — пояснил военнослужащий.

Он уточнил, что экипаж ведет боевую работу практически каждый день.

— Цели разнообразные. Когда достигаем хорошего результата ведения огня, нам сообщают об этом службы объективного контроля. Потом по нам, конечно, идет «ответка». Бьют со всего, чего могут. Артиллерия, дроны, минометы. Но всё мимо. Мы быстрее и умнее их, — отметил Вилис.

Замполит-поэт

Наше короткое пребывание в гостях у артиллеристов заканчивается встречей с заместителем командира по воспитательной работе гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона с позывным Колона. Он рассказал, что в настоящее время подразделение выполняет боевые задачи на южнодонецком направлении на удаленности от противника порядка 20 км.

— Прикрываем наступление наших товарищей. Работаем точно и быстро. Каждый день фиксируется поражение целей. Они различные: скопление пехоты, техника, опорные пункты.

Кстати, оказалось, что у офицера есть прекрасное хобби — он увлечен поэзией. Стихи начал писать еще до того, как оказался на СВО.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Источник изображения: iz.ru

— Писать начал еще в военном училище, когда был курсантом. Но здесь творчества не оставил. Темы стихов, конечно, касаются спецоперации, — уточнил замполит.

За русский мир,

За правду до конца,

За всех погибших в этой схватке...

— Это написал еще в 2022 году. Одно из моих любимых. Пишу в свободное время. Такие минуты, как ни удивительно, бывают. Вдохновение приходит, слава Богу. В голове стихи не держу. Быстро записываю их на бумагу. Потом читаю их товарищам или отправляю родным, — заключил офицер.

На этом мне пришлось закончить разговор с бойцами, отвлекать надолго их нельзя. Наши войска наступают наступают на Угледар, а значит, артиллеристам пора работать.

Дмитрий Корнеев