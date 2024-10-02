Румыния одобрила создание в стране центра подготовки украинских морпехов

Американские военные во время учения НАТО в Румынии.

Центр будет работать в течение двух лет, отметило агентство Agerpres

БУХАРЕСТ, 1 октября. /ТАСС/. Парламент Румынии одобрил большинством голосов запрос президента Клауса Йоханниса на открытие в стране центра военно-морской подготовки для украинцев. Об этом сообщило агентство Agerpres.

"Румыния имеет возможность внести вклад <...> путем открытия на национальной территории центра подготовки в военно-морской области, а также поддержки процесса подготовки морских пехотинцев Украины в рамках имеющихся возможностей", - приводит агентство фрагмент письма президента.

Предусматривается, что центр будет работать в течение двух лет, а его финансирование и планирование работы на первом этапе полностью обеспечит Великобритания.

Парламентарии одобрили также запрос президента на участие румынской армии в программе "Поддержка НАТО в области безопасности и обучения для Украины" (Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU) путем предоставления необходимой инфраструктуры и оборудования для открытия на румынской территории пункта тылового обеспечения при 71-й авиабазе в городе Кымпия-Турзий. Будет предоставлен и личный состав до 100 военных, необходимые фонды выделят из бюджета Минобороны.