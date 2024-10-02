Мишустин заявил, что темпы экономического роста стран ЕАЭС превышают среднемировые показатели

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Выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума, премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) демонстрируют более высокие темпы роста, чем в среднем по миру. По официальным данным, совокупный ВВП ЕАЭС за 2023 год увеличился на 3,8%, тогда как глобальный показатель составил 3,2%. В первом квартале 2024 года рост экономики союза составил 5,3%, что также значительно превышает среднемировой уровень, который, по оценкам ОЭСР и МВФ, остаётся на отметке 3,2%.

Мишустин подчеркнул, что таких результатов удалось достичь благодаря восстановлению и развитию кооперационных и технологических связей между бывшими республиками Советского Союза, которые стали независимыми государствами. Новая интеграционная модель, построенная на современных информационных технологиях, позволила обеспечить свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы на территории стран ЕАЭС.

Важной задачей на будущее глава российского правительства назвал создание единого цифрового пространства в рамках союза. Это позволит внедрить передовые технологии в ключевые отрасли экономики стран ЕАЭС, включая новые цифровые транспортные коридоры. Такая инновационная инфраструктура предоставит странам союза значительные конкурентные преимущества на мировом рынке транспортных услуг.

Мишустин выразил уверенность, что сочетание передовых технологий и значительных сырьевых ресурсов позволит ЕАЭС ускоренно перейти к экономике нового технологического уклада, что обеспечит опережение геополитических конкурентов. По его словам, это станет фундаментом для формирования мощного и самодостаточного полюса в многополярном мире.

Согласно прогнозам, уже к 2030 году ВВП ЕАЭС будет составлять около 5% от мирового.