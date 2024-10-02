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ЦАМТО

Fincantieri приступила к строительству первого патрульного корабля OPV для ВМС Италии

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Верфь Fincantieri
Верфь Fincantieri.
Источник изображения: © Мауро Карли / Adobe Stock

ЦАМТО, 1 октября. Компания Fincantieri объявила о состоявшейся на верфи Riva Trigoso (Генуя) церемонии резки первой стали для головного патрульного корабля прибрежной зоны следующего поколения OPV (Offshore Patrol Vessel), предназначенного для ВМС Италии.

Программа, реализуемая в рамках модернизации ВМС Италии, на текущий момент предусматривает строительство четырех кораблей с опционами на поставку еще двух. Поставка головного корабля запланирована на 2027 год. Общая стоимость контрактов с Orizzonte Sistemi Navali (OSN) на строительство первых четырех кораблей составляет около 1,2 млрд. евро, включая сопутствующую логистическую поддержку.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2023 года Национальный директорат по вооружениям Министерства обороны Италии заключил с совместным предприятием Orizzonte Sistemi Navali (OSN, сформировано Fincantieri (51%) и Leonardo(49%)) контракт на строительство для ВМС Италии трех патрульных кораблей прибрежной зоны следующего поколения OPV (Offshore Patrol Vessel).

Контракт включает опционы на поставку еще трех кораблей и модернизацию необходимой инфраструктуры на военно-морских базах в Огасте, Кальяри и Мессине, где они будут базироваться. Общая стоимость контракта на строительство первых трех кораблей составила 925 млн. евро, включая соответствующую комплексную логистическую поддержку.

В августе 2024 года командование ВМС Италии реализовало опцион на постройку четвертого корабля серии. Стоимость заказа составила около 236 млн. евро.

Как заявлено, программа OPV направлена на обеспечение ВМС Италии возможностями для патрулирования, ведения наблюдения и разведки на море, управления движением торговых судов, защиты морских путей сообщения и исключительной экономической зоны, а также защиты морской среды от загрязнения, включая разливы токсичных жидкостей.

Длина патрульного корабля OPV составит около 95 м, водоизмещение – около 2400 т, экипаж – 97 человек. Одной из инновационных особенностей судна станет разработанная Leonardo и Fincantieri NexTech для многоцелевых морских патрульных кораблей (PPA) итальянского флота "интегрированная морская рубка", которая позволяет управлять кораблем и авиационными операциями только двум операторам.

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Страны
Италия
Компании
Fincantieri
Leonardo
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