Шмыгаль утверждает, что Украина до конца года сможет произвести 1,5 млн дронов

Правительство запускает экспериментальный проект по сертификации школ операторов дронов, рассказал премьер

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на фоне регулярных сообщений о нехватке беспилотников у украинской армии выступил с утверждением, что в стране к концу года произведут 1,5 млн дронов.

"К концу года изготовим 1,5 млн дронов", - сказал Шмыгаль на заседании правительства, его слова приводятся в Telegram-канале кабмина.

Он также сообщил, что правительство запускает экспериментальный проект по сертификации школ операторов дронов, для таких учебных заведений будут установлены единые требования, а учебный процесс - унифицирован.

В Воздушных силах ВСУ ранее признавали, что российские разведывательные беспилотники стали существенной проблемой для украинской армии. При этом в украинских СМИ и соцсетях регулярно появляются сообщения военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий, о нехватке дронов у профильных подразделений ВСУ, что не позволяет им выполнять свои задачи. Накануне специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным Флэш написал в своем Telegram-канале, что Украина сможет противостоять российским БПЛА, только если нарастит производство собственных беспилотников.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял о планах произвести в стране в 2024 году 1 млн беспилотников. Однако руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская отмечала, что речь идет лишь о самых простых аппаратах. Она также подчеркивала, что ВСУ придется отступать, если власти не найдут способ наладить в стране сборку ударных БПЛА, чтобы противостоять российским ударным дронам, производство которых активно развивается.