Индия запланировала старт миссии по изучению Венеры

Пуск может состояться 29 марта 2028 года, отметил телеканал India Today

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 октября. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует старт миссии по изучению поверхности Венеры Shukrayaan-1 ("Шукраян-1", ukra в переводе с санскрита означает "Венера") на 29 марта 2028 года. Об этом сообщил телеканал India Today.

Индийское космическое агентство объявило, что космическому аппарату потребуется в общей сложности 112 дней, чтобы долететь до Венеры. "Шукраян-1" станет первой попыткой Индии исследовать внутреннюю часть этой планеты. В ходе миссии будет использована мощная ракета-носитель ISRO LVM-3 для приведения космического аппарата в движение во время его полета к Венере. Ожидается, что орбитальный аппарат достигнет места назначения 19 июля 2028 года.

В число основных задач миссии входит изучение состава атмосферы планеты, характеристик поверхности и потенциальной вулканической или сейсмической активности. Космический аппарат будет оснащен множеством современных приборов, которые помогут исследовать Венеру.

Правительство Индии утвердило бюджет в размере более 12,3 млрд индийских рупий (около $150 млн) на осуществление этой космической миссии.