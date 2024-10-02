Войти
ТАСС

Индия запланировала старт миссии по изучению Венеры

367
0
0
Венера
Венера.
Источник изображения: SDO/ NASA via Getty Images

Пуск может состояться 29 марта 2028 года, отметил телеканал India Today

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 октября. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует старт миссии по изучению поверхности Венеры Shukrayaan-1 ("Шукраян-1", ukra в переводе с санскрита означает "Венера") на 29 марта 2028 года. Об этом сообщил телеканал India Today.

Индийское космическое агентство объявило, что космическому аппарату потребуется в общей сложности 112 дней, чтобы долететь до Венеры. "Шукраян-1" станет первой попыткой Индии исследовать внутреннюю часть этой планеты. В ходе миссии будет использована мощная ракета-носитель ISRO LVM-3 для приведения космического аппарата в движение во время его полета к Венере. Ожидается, что орбитальный аппарат достигнет места назначения 19 июля 2028 года.

В число основных задач миссии входит изучение состава атмосферы планеты, характеристик поверхности и потенциальной вулканической или сейсмической активности. Космический аппарат будет оснащен множеством современных приборов, которые помогут исследовать Венеру.

Правительство Индии утвердило бюджет в размере более 12,3 млрд индийских рупий (около $150 млн) на осуществление этой космической миссии. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
ISRO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.10 17:17
  • 596
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.10 15:44
  • 0
Учения дежурных сил НАТО «Ramstein Alloy 24-3» – вершина айсберга
  • 02.10 14:52
  • 5067
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.10 14:50
  • 0
Чернобыльская АЭС: игра на грани фола
  • 02.10 12:47
  • 1
В Минобороны озвучили характеристики одного из самых востребованных боевых вертолетов
  • 02.10 11:50
  • 2
РФ выразила сожаление, что российским космонавтам не дали визы в Нидерландах
  • 02.10 09:30
  • 1
В Сухопутные войска РФ планируют поставить более 6 тыс. образцов новой техники
  • 02.10 09:22
  • 1
Танк и не иначе: как работают модернизированные Т-80 на донецком направлении
  • 02.10 09:11
  • 2
Создаваемая с учетом СВО БМП "Манул" станет очень опасным "зверем"
  • 01.10 19:57
  • 4
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 01.10 16:32
  • 0
Силовики – полякам: защити себя сам
  • 01.10 08:42
  • 1
О роли проекта 22350(М)
  • 01.10 01:16
  • 1
Маск предрек в будущем масштабные битвы роев дронов
  • 30.09 18:09
  • 13
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 30.09 07:17
  • 0
Ответ на "ВМФ рассчитывает принять фрегат "Адмирал Исаков" в 2027 году"