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На Украине испытают смартфоны для выявления систем РЭБ

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Фото: MOD Russia / Globallookpress.com
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com.

Defense One: Zephr и ВСУ испытают смартфоны с ПО для выявления систем РЭБ

Американская компания Zephr совместно с Вооруженными силами Украины (ВСУ) испытывает смартфоны со специальным программным обеспечением (ПО) для выявления российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил глава компании Шон Горман в интервью Defense One.

В Zephr считают, что подключенные к сети смартфоны со специальным ПО могут стать дешевым и простым средством противодействия российской тактике РЭБ. Компания передала Киеву шесть смартфонов Google Pixel, которые с апреля испытывают у линии фронта. По словам Гормана, смартфоны крепили на дроны, машины и стационарные стенды.

«Первая цель: выяснить, могут ли обычные потребительские телефоны, работающие совместно в сети, выявить наличие объекта, пытающегося перехватить данные GPS. Они обнаружили, что, сравнивая прием GPS различными телефонами, они могут определить, когда один или несколько из них подвергаются атаке», — пишет издание.

Горман отметил, что ПО Zephr использует датчики смартфона, которые собирают данные об удалении устройства от спутников, вышек сотовой связи и другого сетевого оборудования. Получив эти данные с нескольких телефонов, можно выявить устройства, которые подвергаются радиоэлектронному воздействию.

В августе издание TWZ писало, что Военно-воздушные силы США перепрограммировали системы РЭБ на украинских истребителях F-16. Вашингтон получил от Киева данные о параметрах излучения российских систем РЭБ, которые могут представлять угрозу истребителям.

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
GPS
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