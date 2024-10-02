Впервые замечена японская гиперзвуковая ракета наземного базирования HVGP

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликовано изображение, на котором впервые замечена ракетная установка, размещенная на наземной мобильной платформе. Как полагают западные обозреватели, данная система снаряжена гиперзвуковым оружием:

Предполагается, что это изделие, официально известное как «гиперзвуковой планирующий снаряд» (HVGP), которое должно поступить на вооружение сухопутных сил в 2026 году, на три года раньше, чем планировалось изначально.

Ранее, в июле 2024 года, Минобороны сообщило, что в марте и апреле были успешно проведены в Калифорнии два испытания HVGP, ознаменовав начало тестирования ракеты с начала ее разработки в 2015 году. Также были опубликованы кадры запуска оружия.

Как ожидают в военном ведомстве, HVGP обеспечит Японии беспрецедентный уровень стратегического сдерживания благодаря своей способности планировать на гиперзвуковых скоростях, уклоняться от средств ПРО и поражать цели с высокой точностью. Ракета, способная изменять траекторию в полете, предназначена для преодоления современных систем ПВО. Расчетная дальность действия составит примерно 900 км.

Источник изображения: topwar.ru

HVGP будет развернута в двух вариантах – Block 1 и Block 2. Block 1 является ранней модификацией и оснащена системой запуска с ускорением и базовыми возможностями планирования. Она имеет длину около 8-9 метров.

Block 2, модель с улучшенными характеристиками, представляет собой модернизированную ракету длиной более 10 м, оснащенную более совершенным механизмом планирования и более мощным ускорителем. Эта версия рассчитана на увеличенный радиус действия и, возможно, большую грузоподъемность.