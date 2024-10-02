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ЦАМТО

Минобороны США заказало партию систем активной защиты "Айрон Фест"

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Боевая машина пехоты M2 Bradley
Боевая машина пехоты M2 Bradley.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Tara Fajardo Arteaga

ЦАМТО, 1 октября. Минобороны США объявило о подписании Агентством материального обеспечения (DLA) с компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems контракта на поставку комплектов системы активной защиты "Айрон Фест".

Стоимость закупки составила 191,191 млн. долл. Соглашение было подписано без проведения тендера. Поставки должны быть выполнены в течение трех лет – до 31 июля 2027 года. Комплекты предназначены для СВ США, а также гражданским федеральным агентствам. Для финансирования закупки будут использоваться средства, выделенные в качестве военной помощи Украине в 2024 финансовом году. Вероятно, СВ США будут поставлены новые бронемашины "Брэдли" с САЗ взамен переданной ВС Украины техники.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2024 года израильская Elbit Systems подписала начальный контракт стоимостью 37 млн. долл. на поставку систем активной защиты "Айрон Фест" для оснащения БМП "Брэдли" СВ США. САЗ будут поставлены американской компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS), которая выполнит модернизацию боевых машин пехоты M2A4E1 "Брэдли" СВ США. Контракт будет выполняться в течение 24 месяцев.

"Айрон Фест" – это легкая и компактная система активной защиты, обеспечивающая круговую защиту бронированных машин от ПТУР, гранат РПГ, БЛА, барражирующих боеприпасов и снарядов кинетического действия на ближней дальности как на открытой местности, так и в населенных пунктах. Для точного обнаружения, идентификации и сопровождения угроз в составе САЗ второго поколения используются РЛС обнаружения и сопровождения цели и пассивные инфракрасные камеры с алгоритмами синтеза данных. Вращающиеся пусковые установки по команде отстреливают в направлении угрозы поражающие элементы безосколочного фугасного воздействия, обеспечивающие ее перехват или отклонение от траектории на удалении от объекта.

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США
Украина
Продукция
Bradley
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Elbit Systems
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Проекты
БПЛА
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