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ТАСС

FT: Украина оказалась на грани из-за потерь на фронте, стресса в обществе

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Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Kostiantyn Liberov

Даже солдаты на фронте "теперь желают переговоров с Россией, чтобы положить конец войне", пишет газета

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Обозреватели газеты Financial Times (FT) пришли к выводу, что Украина переживает самый мрачный момент в условиях наступления российской армии, стресса в обществе и перспективы зимнего дефицита электроэнергии.

"Сейчас я больше думаю о том, как спасти свой народ", - приводит издание слова одного из украинских командиров. По его мнению, "довольно трудно представить", что российских военных удастся отбросить к границам 1991 года.

Даже солдаты на фронте "теперь желают переговоров с Россией, чтобы положить конец войне", констатирует FT. Юрий, еще один командир на восточном фронте, назвавший только свое имя, говорит, что боится перспективы "вечной войны". "Сейчас я за переговоры", - сказал собеседник газеты.

"Если США перекроют кран, нам конец", - добавил еще один офицер из 72-й механизированной бригады ВСУ.

FT напоминает, что в распространенном ранее докладе Международного энергетического агентства (МЭА), посвященном состоянию украинский энергетики, указывается, что дефицит энергии на Украине этой зимой может составить 6 ГВт, несмотря на импорт из соседних стран. Наиболее сложное положение ожидается в регионах в зоне активных боевых действий. В докладе говорилось о полном отсутствии крупных теплогенерирующих возможностей в Харьковской области, а также серьезном снижении таких мощностей в Чернигове, Донецке, Запорожье, Сумах и Николаеве, наличии угрозы для теплогенерации в Киеве.

Еще одним источником напряженности FT называет мобилизацию. Согласно новому законодательству, миллионы украинских мужчин были вынуждены встать на учет для возможной службы или столкнуться с огромными штрафами. 

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Россия
США
Украина
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