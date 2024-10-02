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ТАСС

Минобороны Норвегии: НАТО должна унифицировать производимые для Киева вооружения

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Поддоны со 155-мм снарядами на военном складе в штате Кентукки, США
Поддоны со 155-мм снарядами на военном складе в штате Кентукки, США.
Источник изображения: © Фото : Dori Whipple

Как заявил Бьорн Арильд Грам, страна пыталась направить оружие, которое считала идентичным тому, что поставляют другие государства

СТОКГОЛЬМ, 1 октября. /ТАСС/. Норвегия и остальные члены НАТО должны провести стандартизацию и унификацию производимого ими вооружения для поддержки Украины. Об этом заявил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам, выступая на международном форуме по вопросам безопасности Warsaw Security Forum в Варшаве.

"Давайте подумаем, как мы стандартизируем [вооружения]: Норвегия пыталась направить оружие [Украине], которое мы считали идентичным тому, что отправляют наши соседи. Они [образцы вооружений] называются и выглядят одинаково, однако они совершенно разные - другой калибр, другие коммуникационные системы", - сказал он. По мнению министра, все страны альянса должны провести стандартизацию производимых вооружений. Глава Минобороны назвал это "основным вызовом для НАТО", особенно для европейских стран-членов.

20 сентября премьер-министр Йонас Гар Стёре сообщил, что Норвегия намерена продлить программу поддержки Украины до 2030 года, при этом ежегодная помощь будет составлять 15 млрд норвежских крон ($1,43 млрд). В ходе саммита НАТО в Вашингтоне летом глава правительства объявил о решении на безвозмездной основе передать Киеву шесть истребителей F-16, начав поставки уже в этом году. Норвегия отказалась от использования истребителей F-16 три года назад в связи с постепенным приемом на вооружение новых F-35. 

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Страны
Норвегия
Польша
США
Украина
Продукция
F-16
F-35
Проекты
NATO
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