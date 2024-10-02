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ЦАМТО

ТАНТК им. Г.М.Бериева отмечает 90-летний юбилей

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Сборка реактивных самолетов-амфибий Бе-200ЧС на заводе ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева»
Сборка реактивных самолетов-амфибий Бе-200ЧС на заводе ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

ЦАМТО, 1 октября. Со дня образования конструкторского бюро, носящего имя выдающегося авиаконструктора, создателя уникальных гидросамолетов и самолетов-амфибий Георгия Бериева 1 октября исполняется 90 лет.

В настоящее время крупнейшее предприятие, имеющее компетенции в сфере гидроавиастроения, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М.Бериева (входит в состав ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) объединяет опытно-конструкторское бюро и серийное производство.

Центральное конструкторское бюро морского самолетостроения было сформировано 1 октября 1934 года. Со дня основания его коллективом создано более 35 типов летательных аппаратов различного назначения, многие из которых строились серийно. Всему миру стали известны гидросамолеты МБР-2, Бе-6, Бе-10, турбовинтовая амфибия Бе-12, крупнейший в мире реактивный самолет-амфибия А-40 "Альбатрос", многоцелевой самолет-амфибия нового поколения Бе-200. На гидросамолетах и самолетах-амфибиях, созданных в разные годы ТАНТК, установлено зафиксированных и признанных 287 мировых авиационных рекордов.

"Создание самолетов-амфибий – особая компетенция российского авиастроения и сегодня одна из составляющих технологического суверенитета нашей страны. ТАНТК имени Георгия Бериева – предприятие, которое имеет славную историю и устойчивый вектор развития. Самолет-спасатель Бе-200 благодаря своим конкурентным характеристикам востребован для тушения пожаров и спасения людей в нашей стране и за рубежом", – сказал генеральный директор ПАО "ОАК", вице-президент СоюзМаш России Юрий Слюсарь.

Серийный выпуск многоцелевого самолета-амфибии нового поколения Бе-200ЧС ведется в Таганроге с 2016 года. Летно-технические характеристики позволяют использовать его для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах стихийных бедствий, поиска и спасения на море, санитарных и грузовых перевозок, мониторинга окружающей среды, пассажирских перевозок.

Бе-200ЧС – единственный в мире реактивный самолет-амфибия, что дает неоспоримые преимущества в скорости при тушении пожаров. Машина может взять на борт 12 тонн воды. Самолет имеет хорошую производительность по количеству сбросов воды за один час. За одну заправку топливом он способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

ТАНТК им. Г.М.Бериева выполняет полный комплекс работ по созданию авиационной техники, начиная от разработки, испытаний и строительства летательных аппаратов вплоть до обучения летно-технического персонала.

Георгий Михайлович Бериев говорил, что "Главной моей заслугой является не создание хороших самолетов, а создание творческого коллектива, который может делать такие самолеты!". На ТАНТК и сегодня уделяют особое внимание развитию сотрудников и привлечению талантливых инженеров и производственников. Коллектив обновляется, приходит молодежь, средний возраст работников около 45 лет. Также внедряются современные методы проектирования, новые технологии, идет работа над перспективными проектами.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бе-12
Бе-200
Бе-200ЧС
Компании
ТАНТК им. Бериева
Персоны
Слюсарь Юрий
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