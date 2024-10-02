Войти
Интерфакс-АВН

Белоусов проинспектировал группировку "Центр"

430
0
0
А.Белоусов
А.Белоусов.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл совещание на пункте управления группировки "Центр", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника, сообщило российское военное ведомство во вторник.

"Командующий группировкой войск генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ о применении оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов в зоне ответственности", - сказано в сообщении.

Мордвичев доложил министру обороны, что "на красноармейском направлении за сентябрь месяц освобождено 12 населённых пунктов".

"Всего - около 130 квадратных километров. Взято в плен 73 военнослужащих ВСУ", - доложил военачальник, слова которого приведены в сообщении.

По данным ведомства, Белоусов "высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск "Центр", а также вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.10 17:17
  • 596
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.10 15:44
  • 0
Учения дежурных сил НАТО «Ramstein Alloy 24-3» – вершина айсберга
  • 02.10 14:52
  • 5067
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.10 14:50
  • 0
Чернобыльская АЭС: игра на грани фола
  • 02.10 12:47
  • 1
В Минобороны озвучили характеристики одного из самых востребованных боевых вертолетов
  • 02.10 11:50
  • 2
РФ выразила сожаление, что российским космонавтам не дали визы в Нидерландах
  • 02.10 09:30
  • 1
В Сухопутные войска РФ планируют поставить более 6 тыс. образцов новой техники
  • 02.10 09:22
  • 1
Танк и не иначе: как работают модернизированные Т-80 на донецком направлении
  • 02.10 09:11
  • 2
Создаваемая с учетом СВО БМП "Манул" станет очень опасным "зверем"
  • 01.10 19:57
  • 4
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 01.10 16:32
  • 0
Силовики – полякам: защити себя сам
  • 01.10 08:42
  • 1
О роли проекта 22350(М)
  • 01.10 01:16
  • 1
Маск предрек в будущем масштабные битвы роев дронов
  • 30.09 18:09
  • 13
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 30.09 07:17
  • 0
Ответ на "ВМФ рассчитывает принять фрегат "Адмирал Исаков" в 2027 году"