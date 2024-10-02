Белоусов проинспектировал группировку "Центр"

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл совещание на пункте управления группировки "Центр", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника, сообщило российское военное ведомство во вторник.

"Командующий группировкой войск генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ о применении оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов в зоне ответственности", - сказано в сообщении.

Мордвичев доложил министру обороны, что "на красноармейском направлении за сентябрь месяц освобождено 12 населённых пунктов".

"Всего - около 130 квадратных километров. Взято в плен 73 военнослужащих ВСУ", - доложил военачальник, слова которого приведены в сообщении.

По данным ведомства, Белоусов "высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск "Центр", а также вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды".