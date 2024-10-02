Российским военным поставили партию «Панцирей»

«Высокоточка»: КБП поставило военным партию комплексов «Панцирь-С»

Тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП, входит в холдинг «Высокоточные комплексы») поставило российским военным партию зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» в рамках гособоронзаказа 2024 года. Об этом сообщил холдинг в Telegram.

Отмечается, что боевые машины ЗРПК прошли необходимые испытания и были приняты представителями военной приемки.

«Комплексы семейства "Панцирь" показывают высокую эффективность и стоят на страже российского неба. Расчетами "Панцирей" в процессе боевого дежурства неоднократно обнаруживались и уничтожались сложные воздушные цели, а комплекс доказал свою способность поражать практически всю номенклатуру применяемых противником средств воздушного нападения», — говорится в сообщении.

В холдинге добавили, что в конструкцию ЗРПК внедрили доработки, которые повысили эффективность работы по беспилотникам, маневренным снарядам и ракетам. Там подчеркнули, что результаты боевого применения продемонстрировали правильность принятых решений.

В сентябре в госкорпорации «Ростех» сообщили, что одним из преимуществ ЗРПК «Панцирь» можно назвать способность эффективно обнаруживать и поражать небольшие коммерческие дроны. Такие цели считаются сложными из-за малых размеров и низкой скорости.