Утечка воздуха на МКС достигла максимального уровня риска. Но NASA призывает не паниковать

Модуль «Звезда» в 2011 году с пристыкованными к его переходному отсеку модулями «Пирс», «Поиск» и «Заря» (слева за краем кадра, на снимке от него виден только стыковочный узел).

Международная космическая станция даже в полностью исправном состоянии постоянно теряет воздух. В норме величина утечки не должна превышать 270 граммов в день. Но в апреле 2024 года станция ежедневно лишалась 1,6 килограмма своей атмосферы — почти в шесть раз больше допустимого. Согласно внутренним оценкам NASA, ситуация достигла критического уровня. При этом в публичном пространстве агентство придерживается оптимистичной риторики и старается представить колоссальную утечку как нечто лишь в меру беспокоящее.

О крупной утечке на МКС впервые стало известно в сентябре 2019 года, когда орбитальная лаборатория начала терять примерно полкило воздуха в день. Ситуация прогрессировала, и к январю 2020-го суточная потеря атмосферы достигла 1,3 килограмма. Тогда же совместными усилиями «Роскосмоса» и NASA утечку удалось остановить. Усилия оказались настолько успешными, что МКС стала терять втрое меньше воздуха, чем считалось нормальным.

Но победа оказалась временной: утечка «вернулась» в 2024 году. К февралю МКС уже теряла килограмм атмосферы ежедневно, а к апрелю побила свой прежний антирекорд — 1600 граммов воздуха в сутки. На этом сложности с утечкой не заканчиваются. Проблем две: место на станции, откуда улетучивается жизненно необходимый для экипажа ресурс, и возможные решения, а точнее — их последствия для дальнейшей эксплуатации МКС.

Дело в том, что воздух уходит из переходной камеры в модуле «Звезда» российского сегмента МКС. Фактически это пустой туннель, соединяющий рабочий отсек (основное пространство для жизнедеятельности экипажа в модуле) со стыковочным узлом. На обоих концах переходной камеры есть люки — внутренний изолирует ее от рабочего отсека, внешний используется для доступа к пристыкованному кораблю «Прогресс» или «Союз». Почти за пять лет поисков конкретное место утечки так и не удалось найти не удалось. Когда люк между переходной камерой и рабочим отсеком закрыт, МКС перестает терять воздух, он уходит только из туннеля.

Все внутреннее пространство туннеля досконально изучили, любые подозрительные места покрыли герметиком. Удалось найти две трещины, но их обработка результата не дала: утечка продолжалась в прежнем объеме. Единственное объяснение, к которому консенсусом пришли специалисты NASA и «Роскосмоса»: воздух уходит через усталостные микротрещины во внешних и внутренних сварных швах герметичного корпуса переходной камеры. Теоретически утечку можно дополнительно снизить, если обработать еще и внешние швы. Но сделать это не получится, так как переходная камера окружена негерметичным агрегатным отсеком (там расположены двигатели модуля).

Остается только одно решение: закрыть люк в переходную камеру со стороны рабочего отсека и больше никогда не открывать. Но тогда МКС потеряет стыковочный узел, который используют для обеспечения российского сегмента продовольствием. К тому же пристыкованный к нему «Прогресс» выполняет коррекцию орбиты станции. Теоретически можно задействовать другие узлы на российском сегменте для разгрузки корабля с провиантом. А перед коррекцией орбиты «перепарковывать» его на «Звезду». Но это дополнительная операция, которая всегда представляет риск.

Пристыкованный к МКС корабль Boeing CST-100 Starliner Источник изображения: NASA

Наконец, существует бюрократически-политическая проблема с утечкой. Как стало известно из свежего отчета Офиса генерального инспектора (OIG, внутренний аудит агентства) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, нынешние темпы потери атмосферы станцией представляют максимальный уровень риска. Но только для американской стороны и по методике оценки рисков, принятой в NASA. Для российской стороны же этот уровень утечки воздуха не настолько же критичен.

То есть инженеры и менеджеры NASA считают, что люк в переходную камеру нужно закрыть и больше никогда не открывать. Тогда как их коллеги в «Роскосмосе» уверены, что при резком увеличении темпов утечки экипаж всегда успеет закрыть люк, если он по какой-либо необходимости был открыт.

После публикации отчета OIG с подробностями о предельно высокой внутренней оценке рисков, связанных с утечкой на МКС, у журналистов возникли логичные вопросы к представителям NASA. Отвечая на них во время пресс-конференции, посвященной старту миссии Crew-9, сотрудники агентства заверили прессу: поводов для беспокойства почти нет.

В двух словах позиция NASA следующая: проблема есть, она серьезная, но решаемая, и меры по снижению утечки принимаются постоянно. Причем они, естественно, совместные с «Роскосмосом», и российская сторона всячески сотрудничает с международными партнерами для решения этой проблемы.

Отметим, что вышеупомянутый отчет OIG посвящен далеко не только утечке в модуле «Звезда». Основная его тема — возможности NASA по эксплуатации МКС до конца 2020-х или даже в 2030-х. Такое продление может понадобиться, если замена Международной космической станции по какой-то причине задержится.

Среди поводов для беспокойства, помимо пресловутой утечки, аудиторы выделяют: