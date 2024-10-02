Индонезия намерена получить ряд ключевых технологий Dassault Aviation

ЦАМТО, 1 октября. Индонезийская компания PT Dirgantara Indonesia (PTDI) намерена получить ряд ключевых технологий в связи с покупкой истребителей "Рафаэль" французской Dassault Aviation.

Как сообщает ANTARA news, президент и исполнительный директор PT Dirgantara Indonesia Гита Ампериаван в беседе с журналистами на производственном предприятии в Бандунге (Западная Ява) 27 сентября заявил, что освоение ключевых технологий откроет Индонезии путь к созданию истребителей внутри страны.

Переговоры о передаче технологий по компенсационному соглашению в рамках проекта закупки 42 истребителей "Рафаль" между правительством Индонезии, Dassault Aviation и правительством Франции в настоящее время продолжаются. PTDI надеется стать частью глобальной производственной цепочки "Рафаль". Компания предложила пакет работ по производству нескольких компонентов французского самолета.

Таким образом, одновременно участвуя в проекте по созданию истребителя KF-21 Boramae южнокорейской Korea Aerospace Industries (KAI) и "Рафаль" французской Dassault Aviation, Индонезия в перспективе надеется наработать компетенции и наладить производство истребителей внутри страны.

Напомним, что переговоры о поставке истребителей "Рафаль" для ВВС Индонезии начались в конце 2020 года. 10 февраля 2022 года МО Индонезии подписало с французской компанией базовое соглашение о поставке 42 новых многоцелевых истребителей "Рафаль F3R" (30 одноместных и 12 двухместных). Общая стоимость сделки составляет 8,1 млрд. долл. При этом министр обороны Индонезии Прабово Субианто уточнил, что хотя предусматривается поставка 42 истребителей, первоначально твердый контракт подписан на шесть самолетов. Предполагается, что первые поставки истребителей "Рафаль" начнутся через три года после вступления контракта в силу.

В сентябре 2022 года стало известно, что власти Индонезии оплатили поставку первых шести истребителей "Рафаль". Их стоимость составила около 1,3 млрд. долл. Это позволило Dassault Aviation приступить к производству самолетов для ВВС Индонезии. Одновременно PT Dirgantara Indonesia и Dassault Aviation в 2022 году согласовали меморандум о взаимопонимании по вопросу компенсационных соглашений (взаимозачетов) и соглашения о передаче технологий.

В августе 2023 года Dassault Aviation объявила о вступлении в силу соглашения о поставке ВВС Индонезии второй партии из 18 истребителей "Рафаль" в рамках подписанного базового контракта.

В январе 2024 года Dassault Aviation объявила о вступлении в силу соглашения о поставке ВВС Индонезии третьей и последней партии из 18 истребителей "Рафаль". Сообщение компании означало, что Индонезия внесла предоплату за поставку очередной партии самолетов. Таким образом, на текущий момент твердый заказ на поставку истребителей "Рафаль" ВВС Индонезии увеличился до 42 ед.

Приобретение "Рафаль" предусматривает комплексное решение "под ключ", включающее поставку сопутствующего оборудования, вооружений, обучение экипажей, логистическую поддержку, оборудование нескольких индонезийских авиабаз и поставку учебного центра с двумя полнофункциональными тренажерами. Программа также предусматривает доступ к авиационным ноу-хау.