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ТАСС

На Украине признали, что пилоты F-16 не могут получить временное преимущество в воздухе

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Истребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины.
Источник изображения: © AP Photo/ Efrem Lukatsky

Нужен более комплексный подход, добавил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Подготовка украинских пилотов F-16 недостаточна, чтобы получить хотя бы временное преимущество в воздухе на некоторых участках, признал первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

"Что касается подготовки на самолетах F-16 или других самолетах стран - партнеров НАТО, мы понимаем, что тут нужен более комплексный подход. Потому что просто научиться управлять самолетом в воздухе - это не значит достичь того уровня, который необходим на сегодняшний день в бою, чтобы получить хотя бы временное преимущество на некоторых участках, не говоря о полном преимуществе в воздухе, над Россией", - сказал он в эфире украинского телемарафона.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что небольшое число украинских летчиков продолжает обучение в США, Румынии и Дании. Сколько именно пилотов готовят на их базах, не уточнялось. По оценкам западных и украинских чиновников, у ВСУ будет достаточно обученных летчиков для управления полной эскадрильей F-16 через несколько месяцев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 августа сказала, что истребители F-16 не станут панацеей, способной повлиять на ход боевых действий, и "будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами". 

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