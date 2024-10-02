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РИА Новости

Путин поздравил военных с Днем Сухопутных войск

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Парадный расчет Сухопутных войск вооруженных сил РФ
Парадный расчет Сухопутных войск вооруженных сил РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с праздником

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником, отметив, что победные традиции ветеранов помогают солдатам и офицерам с честью решать ответственные задачи в ходе СВО, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днём Сухопутных войск. У Сухопутных войск – старейшего вида Вооружённых Сил России – славная, героическая история. Самоотверженность, отвага и мужество многих поколений воинов, проявленные ими на полях сражений за свободу и независимость Родины, навсегда останутся в памяти нашего народа, в ратной летописи Отечества. Важно, что патриотические, победные традиции предшественников, ветеранов, их верность Присяге, долгу, товариществу являются достойным примером для солдат и офицеров, которые сегодня служат в составе Сухопутных войск. Помогают им с честью решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции, по защите рубежей Отчизны, на других важнейших стратегических направлениях. Убеждён, вы никогда не подведёте, будете и впредь твёрдо стоять на страже национальных интересов, суверенитета и безопасности страны", - говорится в телеграмме.

Путин также пожелал участникам и ветеранам успехов и всего наилучшего.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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