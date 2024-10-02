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ТАСС

Ростех назвал гаубицу "Мста-С" самой проходимой и защищенной

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Военнослужащий следит за возможным появлением fpv-дронов во время боевой работы самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне СВО
Военнослужащий следит за возможным появлением fpv-дронов во время боевой работы самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Машина имеет сопоставимую с образцами противника дальность стрельбы, считают в корпорации

 МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" - самая проходимая и защищенная из числа применяемых в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Такую оценку гаубице дали в Ростехе.

Модернизированную самоходную гаубицу "Мста-С" производят и регулярно отгружают в войска заводы Ростеха. "Машина оборудована современными системами управления, которые позволяют применять высокоточные корректируемые боеприпасы и работать в режиме одновременного огневого налета, поражая цель пятью снарядами одновременно по разным траекториям" - рассказали в корпорации. Помимо этого, по информации Ростеха, "Мста" обладает высокими ходовыми качествами, что позволяет ей оперативно добираться до позиции и покидать ее практически без риска увязнуть в топком грунте.

 "С приходом осени дороги в зоне СВО превратятся в непролазные топи. Такие условия затрудняют перемещение техники, но только не нашей "Мсты". Эта самоходка на вязких грунтах превосходит все иностранные образцы благодаря чрезвычайно удачной гусеничной платформе танка Т-72", - отметили в корпорации.

Машина имеет сопоставимую с образцами противника дальность стрельбы и существенно лучшую защищенность от средств поражения, включая беспилотники. 

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Страны
Украина
Продукция
Т-72
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
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