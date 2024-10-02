Пентагон заказал баллистические ракеты с новыми ядерными боеголовками

Министерство обороны США заключило контракт с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin объемом 2,1 млрд долларов на производство предназначенных для запуска с подводных лодок межконтинентальных баллистических ракет "Трайдент-IID5" с новыми ядерными боеголовками.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона, контракт предполагает также разработку новых ядерных боеголовок Warhead 93/Mark7.

Испытания новой модификации баллистической ракеты "Трайдент II", США Navy Recognition

Отмечается, что данная сделка также способствует иностранной военной продаже в интересах Великобритании. Работы должны завершиться к 30 сентября 2029 года.

Помимо контракта на производство МБР, Пентагон заключил с Lockheed Martin дополнительный контракт объемом порядка 1,2 млрд долларов, направленный на поддержку интеграции "Трайдент-IID2" и разработку навигационной подсистемы к ракетам. Срок исполнения данного контракта установлен до 29 сентября 2031 года.