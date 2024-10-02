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ТАСС

Минобороны Эстонии заявило о планах заработать на помощи Украине

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Ханно Певкур
Ханно Певкур.
Источник изображения: static9.tgcnt.ru

По словам главы ведомства Ханно Певкура, республика будет использовать помощь Киеву для подъема собственного ВПК

ВИЛЬНЮС, 1 октября. /ТАСС/. Эстония намерена реструктурировать оказываемую Украине помощь, чтобы в ней доминировала продукция предприятий балтийской республики. Об этом сообщил министр обороны страны Ханно Певкур.

"Мы будем следовать совершенно новому курсу. Мы сообщили Украине, что будем передавать то, что [сами] производим, и направлять эти деньги непосредственно в эстонскую экономику, в эстонскую оборонную промышленность", - приводит слова министра портал национального гостелерадио ERR. По оценкам Певкура, эстонский ВПК способен производить продукцию более чем на €100 млн ежегодно. Он отметил, что в настоящее время Таллин и Киев "пытаются найти разумный компромисс, который бы учитывал украинские приоритеты и эстонские производственные возможности".

По словам Певкура, Эстония поставляет украинской стороне средства анализа боевой обстановки и беспилотники производства компании Threod, а также военные катера и противодроновые ружья производства фирмы Rantelon.

Согласно тексту соглашения по безопасности между Таллином и Киевом сроком на 10 лет, опубликованному в июне на сайте главы украинского государства, Эстония будет выделять ежегодно не менее 0,25% ВВП на военную помощь Украине в течение 2024-2027 годов. В документе отмечается, что балтийская республика также предоставит Киеву в этом году помощь на сумму свыше €100 млн. 

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