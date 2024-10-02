Прости, Марк Рютте, но медового месяца в НАТО не будет (Politico, США)

Politico: Марк Рютте вступает в должность генсека НАТО с 1 октября

Во вторник Марк Рютте сменит Йенса Столтенберга на посту главы НАТО, сообщает Politico. Скучать в новой должности бывшему премьеру Нидерландов не придется: впереди президентские выборы в США, альянсу предстоит взять на себя частичный контроль над передачей западного оружия Киеву, а еще надо следить, чтобы страны НАТО достаточно вкладывались в оборону.

Стюарт Лау

Десять лет назад, когда Йенс Столтенберг стал генеральным секретарем НАТО, его отец дал ему напутствие: работа предстоит скучная.

Однако никто не скажет такого Марку Рютте, который во вторник сменит Столтенберга во главе военного альянса.

После всего месяца в должности Рютте, в прошлом несколько лет занимавший пост премьер-министра Нидерландов, столкнется со сложнейшим геополитическим вызовом: президентские выборы в США могут оказаться решающими для всего западного альянса, который был опорой мира и безопасности в Европе с момента окончания холодной войны.

“Можете рассчитывать, что после ноября Рютте станет регулярным гостем в США”, — сказал один дипломат НАТО на условиях анонимности.

Это будет тем вернее, если на президентских выборах 5 ноября победит Дональд Трамп. Он последовательно критиковал НАТО и призывал членов альянса вносить бóльшую лепту, потому что “если бы не США, никакой НАТО бы не было в принципе”. Трамп также заявил, что хочет положить украинскому конфликту конец путем переговоров, вместо того чтобы помочь Киеву дать отпор России. Рютте когда-то называли “заклинателем Трампа” — но это было давно, когда Европа не имела дела с полномасштабным конфликтом на своей собственной территории.

Но даже если победит более сочувствующая Украине Камала Харрис, Рютте все равно будет непросто нащупать баланс между 32 союзниками по НАТО. Многие из них пытались надавить на Вашингтон (а заодно и на Берлин), чтобы снять для Киева ограничения на использование современного западного оружия для прямых ударов по военным целям в России — администрация Байдена же считает это шагом к эскалации.

Вашингтон также будет следить за тем, увеличат ли страны НАТО расходы на оборону. Восемь европейских стран-членов не выполняют установленный десятилетие назад норматив расходов на оборону в два процента ВВП.

Под началом Рютте голландское правительство само постоянно оказывалось среди отстающих. Страна намерена выполнить взятые на себя обязательства в полной мере лишь в этом году.

“На посту генерального секретаря Рютте предстоит настойчиво добиваться быстрого и срочного увеличения европейских расходов на оборону. Ему будет особенно важно продемонстрировать это наглядно, учитывая неважную репутацию самих Нидерландов по расходам на оборону за последнее десятилетие”, — сказал Элбридж Колби, высокопоставленный военный чиновник в бывшей администрации Трампа в 2017–2021 годах.

“Траектория стабильного и работоспособного трансатлантического альянса предельно ясна: Европа должна взять на себя инициативу в собственной обороне, — развил свою мысль Колби. — США не могут нести всю ношу в одиночку и должны рано или поздно сосредоточиться на Азии — причем в идеале как можно скорее”.

Связаться с Рютте не удалось. Он впервые пообщается со СМИ на своем новом посту во вторник.

Однако при нем НАТО частично возьмет на себя механизм контроля за передачей Киеву западного оружия, которым раньше заведовали США. Эта инициатива стала одним из главных проектов его предшественника Столтенберга за последние несколько месяцев в должности.

“Я по-прежнему убежден, что если бы мы активнее вооружали Украину после 2014 года, мы бы предотвратили российскую спецоперацию. По крайней мере, мы бы повысили порог для полномасштабных боевых действий”, — сказал Столтенберг в интервью в понедельник.

Срок полномочий Рютте будет зависеть не только от США. Его работу также будут оценивать страны Прибалтики, а они наверняка попеняют ему за прошлые показатели расходов на оборону (весьма плачевные) и отсутствие взаимодействия с регионом. Румыния, тем временем, изначально не хотела Рютте на высший пост в НАТО, продвигая вместо него собственного президента Клауса Йоханниса.

“В ряде случаев Рютте проявил себя как опытный европейский государственный деятель и очень помог обеспечить стойкую поддержку Украины. Таким образом, мы также рассчитываем, что он сделает надлежащие выводы и расставит приоритеты соответствующим образом, уделив внимание вызовам безопасности прифронтовых государств”, — сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

После ухода с поста премьер-министра Нидерландов Рютте в основном избегал внимания прессы и даже пропустил июльский саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку еще не вступил в новую должность. Однако дома в Нидерландах он организовал летнюю пляжную вечеринку для ближайших помощников и бывших сотрудников своего кабинета.

Ожидается, что, согласно сложившейся административной традиции, Рютте включит в свою команду в НАТО до пяти голландских чиновников. Сам Рютте прославился тем, что ездит по Гааге на велосипеде. Теперь же, в Брюсселе, ему придется привыкать к более суровым мерам безопасности — в том числе к жизни в закрытой резиденции на краю парка Буа-де-ла-Камбр.