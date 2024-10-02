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ЦАМТО

Минобороны США потратит более миллиарда долларов на усовершенствование двигателей F-35

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Двигатели Pratt &amp; Whitney F135
Двигатели Pratt & Whitney F135.
Источник изображения: lockheedmartin.com

ЦАМТО, 1 октября. Минобороны США потратит дополнительно более 1,3 млрд. долл. на дальнейшее усовершенствование двигателей истребителей F-35 на фоне сообщений о необходимости дополнительных расходов на устранение их перегрева.

Как передает "РИА Новости", это следует из заявления Пентагона.

Согласно сообщению ведомства, Минобороны заключило контракт с корпорацией RTX, дочерним подразделением которой является производитель авиационных двигателей военного назначения Pratt and Whitney Military Engines. В рамках сделки на сумму более 1,3 млрд. долл. подрядчик проведет работы по проектированию, испытаниям, разработке и интеграции усовершенствованной силовой установки для программы истребителей F-35 до марта 2028 года.

Как напоминает агентство, в сентябре Блумберг со ссылкой на Пентагон сообщал о том, что стоимость программы разработки и производства истребителей F-35 выросла почти на 10%, до 485 млрд. долл., из-за необходимости дополнительных затрат на устранение проблемы перегрева двигателей.

Отмечалось, что с учетом возросших расходов программа F-35 оказалась самой затратной из всех проектов разработки американских систем вооружения. На сегодняшний день ВВС США и международные партнеры Вашингтона получили более тысячи истребителей. Всего в рамках программы планируется произвести более 3 тыс. истребителей.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Pratt&Whitney
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