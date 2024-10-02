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ЦАМТО

Расходы бюджета на национальную безопасность в 2025 году составят 3,5 трлн. рублей

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Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста. Архивное фото
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

ЦАМТО, 1 октября. Расходы бюджета РФ на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2025 году запланированы в размере 3,5 трлн. руб. (37,55 млрд. долл. по текущему курсу).

Об этом говорится в пакете бюджетных документов на 2025-2027 годы, внесенных правительством в Госдуму.

"Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" в 2025 году – 3459925,1 млн. руб., в 2026 году – 3565019 млн. руб., в 2027 году – 3744931 млн. руб.", – сообщает в документе.

В том числе на обеспечение функционирования Вооруженных Сил РФ, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в 2025 году запланировано 1,735 млрд. рублей, в 2026 и в 2027 года – по 1,8 млрд. руб.

На оплату труда прокуроров территориальных органов и сотрудников территориальных органов Следственного комитета РФ в 2025 году запланировано 110,1 млрд. руб., в 2026 году – 114,9 млрд. руб., в 2027 году – 119,5 млрд. руб. На оплату труда прокуроров центрального аппарата и сотрудников центрального аппарата Следственного комитета РФ в 2025 году планируется выделить 12,3 млрд. руб., в 2026 году – 12,8 млрд. руб., в 2027 году – 13,3 млрд. руб.

Кроме того, проектом запланированы расходы на статью "Оплата труда работников территориальных органов" в 2025 году – 15,9 млрд. руб., в 2026 году – 16,6 млрд. руб., в 2027 году – 17,3 млрд. руб., передает "РИА Новости".

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Россия
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